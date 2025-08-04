«Польше и Прибалтике пора готовиться к большим неприятностям» – ЕС планирует военный поход на Россию

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Европа готовится к большому военному походу на Россию через несколько лет.

Об этом на канале «Политотдел» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа сейчас перевооружает, переоснащает армии. Причем не одно государство, а все сразу. Причем, открыто говоря, это для войны с Россией. В 29-ом году, в 30-ом году. Мнения по году у них разные, но в том, что война должна быть, у них мнение одно. Европа говорит о создании европейских вооруженных сил для войны с Россией, говорит о введении воинской повинности в европейских государствах для войны с Россией. То есть да, они собираются в поход на Восток. Они боятся смертельного похода, но они собираются», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что в первом ряду пойдут страны восточной Европы, и ответка полетит, в первую очередь, по ним.