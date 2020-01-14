Польше пришла пора извиниться перед евреями, славянами и всем миром

14.01.2020, Москва, Владимир Гладков

На фоне непрекращающихся попыток очернить подвиг воинов-освободителей Второй мировой войны со стороны ряда европейских стран, вопрос защиты исторической памяти необходимо взять под особый контроль.

Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, открывая первое заседание весенней сессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны. Но сегодня мы с вами видим, как политики ряда стран делают все для того, чтобы их исказить, переписать историю в своих интересах. Это недопустимо», – заявил Володин.

Также он посоветовал членам польского Сейма не очернять память о воинах – освободителях Второй мировой войны в попытках переписать историю.

«Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. Ценою полумиллиона погибших советских солдат и офицеров», — сказал спикер парламента.

Он подчеркнул, что Польше стоит попросить прощения и за свое нынешнее поведение на мировой арене, и за своих предшественников.

«Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные других национальностей.

Во многом этому способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которое подогревало антисемитские настроения в обществе, создавая почву для последующего геноцида, Холокоста.

За это сегодняшнее руководство Польши должно принести извинения евреям и всему миру», – заявил Володин.

Кроме того, по его словам, необходимо сообща заняться вопросом защиты исторической памяти.

«Правильно было бы Комитетам по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также нашим делегациям в ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структур считать вопрос защиты исторической памяти для себя приоритетом в работе», — подчеркнул Вячеслав Володин.