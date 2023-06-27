Польшу и Молдову готовят к кровавой мясорубке

Поляки уже массово покидают свою страну, чтобы не попасть в жернова американских геополитических интересов.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший политузник, перебравшийся в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Как только они [США и Британия] поймут, что мужчины уже заканчиваются как пушечное мясо, сделают следующую войнушку в Молдове, например, Приднестровье, в балтийских странах (там неделю-две может быть, потому что там мужчин не осталось), поляки тоже массово бегут. Сейчас все рейсы, которые были из Варшавы, некоторое время были пустые, и были какие-то скидки на авиалинии, дешёвые билеты в США, а теперь всё заполнено, невозможно взять билет, потому что поляки понимают, что после всего этого их тоже могут выбрать сакральной жертвой», – сказал журналист.

Собеседник Коцабы также эмигрант Владимир Паньчак согласился с вышесказанным и привёл свой пример.

«Есть очень много информации, что в Польше уже начался активный призыв в армию, пока что его преподносят якобы в тероборону, якобы мы вас подготовим, мы вас будем учить. И те поляки, у которых есть немного понимания в своей голове, уже прекрасно это понимают. Лично ко мне знакомые достаточно обеспеченные, богатые бизнесмены уже обращаются из Польши – нужно вывозить семью, помоги найти жильё в Лондоне, вот такая ситуация. То, что Польшу запихивают в эту бойню, это не вопрос, впихнут ли, а вопрос – когда. Я стопроцентно говорю, что Польшу впихнут в эту бойню. А когда это произойдёт, мы увидим в ближайшем будущем. Касательно Молдовы я также более чем уверен, что Молдову также запихнут в эту мясорубку. Касательно Белоруссии, опять-таки, я думаю, что именно Польшу запихнут против Белоруссии», – заявил Паньчак.