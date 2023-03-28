Польшу шокировали сцены унижения девушки на католических «духовных упражнениях»

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В Польше разгорелся скандал из-за видео в соцсетях, где запечатлены шокирующие записи сцен. Перфоманс предназначался для великопостных «духовных упражнений» для молодежи в одном из католических приходов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На роликах видно, как перед церковным алтарем мужчина дергает, толкает и унижает молодую женщину, одетую только в нижнее белье и рубашку. Мужчина должен был «выступить» перед подростками, имитируя сцену изнасилования и обзывая девушку: «Ты не человек, понимаешь? Ты моя собака!».

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Портал tylkotorun.pl получил ролик от одной из участниц духовных упражнений. Как оказалось, подобные эксперименты практикуют в приходе Св. Максимиллиана Кольбе в Торуни, участвовать в них должны были старшеклассники со всего города.

На записи видно, как мужчина дергает полуодетую девушку, толкает ее и придавливает к полу. В какой-то момент мужчина принуждает «актрису» войти в клетку. Слышно также, как он унижает ее, используя вульгарную лексику.

Как пишет портал, организатором духовных упражнений был отдел катехизации Торуньской епархии. Она разместила на своих профилях в соцсетях объявление, в котором пригласила молодежь на «духовные упражнения» 27-29 марта.

Родители были в шоке.

«Никакие это не духовные упражнения. Это попрание религиозных чувств католиков. Даже если организатором этого «нечто» была Торуньская епархия, это просто позор для представителей Церкви. Моя дочь вернулась из этого балагана возмущенная и заявила, что завтра туда точно не пойдет, ей там не место», — гневно пишет одна из родительниц.

Другой отец: «Мой сын сказал, что это патология, и он не собирается ходить на такие перформансы. Если в церкви бьют и толкают женщину, чему это должно учить? И к чему это ведет?».

Таких замечаний было много, возмущение высказывали и сами учащиеся.