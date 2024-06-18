Польская армия и ВПК находятся в плачевном состоянии – Newsweek

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После двух десятилетий правления партии «Право и справедливость» польская военная промышленность ежегодно производит столько боеприпасов, сколько Россия стреляет по Украине за три дня. Об этом пишет польский журналист Радослав Омахель в издании newsweek.pl.

Этой зимой на Украину падало до 10 тысяч артиллерийских снарядов в день, сообщает журналист, ссылаясь на данные американских СМИ. Между тем, производственная мощность составляет до 30-40 тысяч артиллерийских боеприпасов в год, сообщает он, ссылаясь на слова президента Польской группы вооружений.

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Особенно болезненной, по словам автора, стала экономия, сделанная во времена Богдана Клиха на посту министра обороны. Международный кризис опустошил финансы государства, война казалась далекой, и в целях экономии министерство обороны свело стрелковые учения солдат до минимума. В результате уровень запасов остался неизменным, но армия перестала заказывать новые поставки боеприпасов. И без того небольшое производство остановилось, а производители комплектующих либо разорились, либо занялись другими делами.

«Но никогда еще не было так плохо, как сейчас», – пишет Омахель.

Польская армия расстреляла постсоветские боеприпасы 122 калибра и отправили то, что осталось, на Украину, которая воюет против России. Хуже того, аналогичная ситуация наблюдается и с пулями калибра 155, используемыми в НАТО. Между тем, производство нового вооружения начнется через четыре года. Похоже, польские военные склады будут пустовать еще несколько лет. Кроме того, ощущается нехватка складских помещений. Части инфраструктуры времен Польской Народной Республики больше не существует, а инвестиции в новые недостаточны.

В польской армии не хватает не только техники, но и солдатской униформы. В январе часть призыва в Силы территориальной обороны не получила обмундирования. Его просто не было на складе. Недавно призванные на учения резервисты получают использованную форму, обувь и пижамы. Фактически даже часть нижнего белья для резервистов используется — после стирки и дезинфекции оно возвращается на склад.

Весной 2021 года командование Варшавского гарнизона опубликовало фотографии с учений резервистов. Быстро выяснилось, что их отретушировали. Стальные каски сорокалетней давности, которыми пользовались солдаты, — образца 1967 года, но перекрашенные — заменены на фотографиях новыми композитными шлемами. При этом, нехватку униформы невозможно восполнить быстро, поскольку производственные мощности в Польше слишком низки.

Кризис испытывает и польская авиация. После передачи Украине последних летающих МиГ-29 и остатков запчастей, численность польской авиации состоит из парка из 48 самолетов F-16 и F-50, закупленных в Южной Корее под руководством министра обороны Мариуша Блащака. Известно, что элитные истребительные эскадрильи страдают от нехватки кадров.

«Пилоты старшего возраста уходят, а новых мало», – пишет автор польского Newsweek.

Из-за войны на Украине польские бронетанковые войска лишились почти 300 танков, в основном различных модификаций Т-72, в том числе модернизированных в Польше до версии ПТ-91 «Тварди». По официальным данным, на данный момент на складе должно быть 250 «Леопардов-2» и как минимум несколько десятков ПТ-91. В Польшу начинают поступать танки «Абрамс», купленные Мариушем Блащаком (заказ включает 250 штук на сумму более 20 млрд злотых), хотя на Украине, признаёт Радослав Омахель, эти тяжелые машины не пользовались большим успехом. На зыбкой почве они были легкой мишенью для российских дронов.

Единственный ресурс пополнения вооружения польской армии – закупка вооружения в Южной Корее. В октябре 2022 года Агентство по вооружению заказало у Кореи 288 единиц пусковых установок Chunmu – более тяжёлого аналога американского HIMARS. При этом Польша заказала… по три ракеты на каждую из 288 дорогостоящих пусковых установок. То есть на один залп.

«В польской армии издеваются над тем, что министр Блащак насмотрелся «Пиратов Карибского моря», где после одного-двух залпов пираты бросились на абордаж вражеского корабля», – резюмирует издание.