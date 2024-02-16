Польская авиация держит оборону от гарантий безопасности НАТО

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Россия выбивает украинские системы ПВО, опустошая запасы ракет, которыми не спешит делиться с Киевом Запад. При этом Польша уже использует авиацию, чтобы не допустить нарушения своего воздушного пространства и избежать прямого столкновения с РФ.

Об этом на канале «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, периодические ракетные атаки по украинской военной инфраструктуре продлятся до конца квартала.

«Идёт классическая воздушная операция, направленная уничтожение ВПК, на выявление систем ПВО, именно радиолокационных станций, а также на то, чтобы израсходовали наши все ракеты, которые есть у нас на ПВО – это зенитно-ракетные войска. Потому что у Запада их очень мало, и он для себя бережёт, а нам особо-то и не поставляет. Они таким способом выбивают у нас. Поэтому ситуация и дальше будет продолжаться до конца этого квартала, имею в виду вот такие воздушные операции», – сказал Стариков.

Он прокомментировал информацию о том, что Польша во время ракетных атак на Украину поднимает боевую авиацию и ставит её на дежурство.

«Для того, чтобы не залетали [отклонившиеся от курса ракеты], чтобы не была задействована статья 4, статья 5 Вашингтонского договора. Чтобы не было вот этих консультаций, чтобы не развязать войну, прямое соприкосновение страны НАТО с РФ, поляки поднимают свои истребители и сбивают эти ракеты. Они их уничтожают ракетой воздух-воздух. Поэтому – чтобы не было никаких осложнений. И для себя – чтобы война не пришла на их территорию. Потому что господин Туск – один из умнейших и профессиональных европейских лидеров», – объяснил эксперт.