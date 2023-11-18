Польская блокада больно ударила по украинским заправкам

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Заблокировав три крупнейших пограничных КПП на границе с Украиной, польские перевозчики ощутимом пошатнули украинский рынок горючего.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишут директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн и обозреватель этой же группы Наталья Курган.

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«Забастовки польских перевозчиков ощутимо пошатнули украинский рынок и цены, заставив трейдеров вспомнить горячую пору 2022 года, когда страна потеряла 100% источников поставок горючего», – говорится в статье.

Отмечается, что осложнения на польской границе больнее всего ударили по сжиженному газу.

«Причина — более 30% импорта, или 20% всего рынка этого горючего, попадает в Украину именно через польский участок границы», – объясняют авторы.

В материале указывается, что, с октября импорт газа из Польши и стран Балтии начал сокращаться (см. инфографику ниже).

(см. рис. 1).

«В среднем на протяжении девяти месяцев 2023 года с этих направлений было поставлено 52,7 тыс. тонн LPG в месяц, а в октябре уже 35,3 тыс. тонн. Забастовки дополнительно высушили это направление: с 6 по 12 ноября импорт газа по этому направлению уменьшился на 55%, до 4,7 тыс. тонн, по сравнению с неделей ранее. Провал импорта привел к дефициту и ажиотажному спросу на газ внутреннего производства. С начала ноября средняя стоимость LPG на аукционе «Украинской энергетической биржи» выросла по некоторым лотам до 64 тыс. грн/тонна, или на более чем 30% по сравнению с началом октября. Проблема состоит также в ограниченном количестве газовозов, которых значительно меньше, чем бензовозов», – сокрушаются Куюн и Курган.

По словам участников рынка, если раньше газовоз делал четыре ходки за границу в месяц, то сейчас — одну, соответственно, пропорционально меньше горючего удается завезти.

«Мы не успеваем привезти необходимый объем, поэтому наши АЗС вынуждены простаивать без ресурса», — пожаловались в одной из топливных компаний. «Известно, что одним из предложений украинской стороны было беспрепятственное движение топливовозов, потому что они работают исключительно на обеспечение внутренних потребностей Украины и даже теоретически не могут составлять конкуренцию польским перевозчикам. Но оно было отброшено, как и остальные предложения. Сейчас украинские чиновники считают, что единственным путем разблокирования границы является отмена Варшавой разрешения на проведение забастовки. Ситуацию ухудшает властная турбулентность, поскольку старое правительство Польши уже ушло, а новое еще не сформировано», – резюмируют авторы.

Напомним, что польские перевозчики требуют отменить транспортный «безвиз», позволенный Украине Брюсселем в прошлом году. Организаторы акции требуют положить конец недобросовестной конкуренции со стороны украинцев. Примечательно, что блокада была санкционирована польскими властями.