Польская газета критикует ограничения виз для РФ: С русскими нет проблем в отличие от украинцев и британцев

13.09.2022  16:57 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 387
 
Дзен, Дискриминация, ЕС, Польша, Россия, Туризм


Газета «Мысль Польская» опубликовала материал с критикой инициативы Варшавы, а также стран Прибалтики ограничить доступ граждан России в Евросоюз в знак поддержки Украины. Автор материала называет такое решение «абсурдным» и нарушающим декларацию о правах человека.

Издание напоминает, что инициаторы ограничений называют возможность посещения ЕС «привилегией». Однако в Польше подобной «привилегией» пользуются многие граждане Украины, никак не попадающие под категорию беженцев.

Газета «Мысль Польская» опубликовала материал с критикой инициативы Варшавы, а также стран Прибалтики ограничить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Кроме того, от визовых ограничений пострадает «взаимовыгодный бизнес» с РФ, предостерегает газета. Одна из таких отраслей – туризм. Граждане РФ оставляли большие деньги в польской казне и не доставляли проблем, в отличие от украинских беженцев.

«На протяжении многих лет тысячи российских туристов можно было встретить на польском Балтийском море, в Татрах, в Кракове и других туристических привлекательных местах нашей страны. Они никогда не доставляли хлопот. О совершенных ими преступлениях ничего не слышно. Они не начали скандалов, в отличие от хотя бы известных британцев или находящихся в настоящее время на польской территории украинцев. За это они оставили значительные суммы Польской туристической, гастрономической и сервисной индустрии».

Теперь российские туристы будут переориентированы «на другие направления мира».

«Россияне теперь будут чувствовать себя еще более дискриминированными, независимо от политических взглядов, которых они придерживаются. Таким образом, визовый апартеид будет иметь однозначно плохие последствия. И хуже всего придется странам, открыто призывающим к нему: Польша, Литва, Латвия и Эстония», – резюмирует издание.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть