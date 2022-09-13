Польская газета критикует ограничения виз для РФ: С русскими нет проблем в отличие от украинцев и британцев

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Газета «Мысль Польская» опубликовала материал с критикой инициативы Варшавы, а также стран Прибалтики ограничить доступ граждан России в Евросоюз в знак поддержки Украины. Автор материала называет такое решение «абсурдным» и нарушающим декларацию о правах человека.

Издание напоминает, что инициаторы ограничений называют возможность посещения ЕС «привилегией». Однако в Польше подобной «привилегией» пользуются многие граждане Украины, никак не попадающие под категорию беженцев.

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Кроме того, от визовых ограничений пострадает «взаимовыгодный бизнес» с РФ, предостерегает газета. Одна из таких отраслей – туризм. Граждане РФ оставляли большие деньги в польской казне и не доставляли проблем, в отличие от украинских беженцев.

«На протяжении многих лет тысячи российских туристов можно было встретить на польском Балтийском море, в Татрах, в Кракове и других туристических привлекательных местах нашей страны. Они никогда не доставляли хлопот. О совершенных ими преступлениях ничего не слышно. Они не начали скандалов, в отличие от хотя бы известных британцев или находящихся в настоящее время на польской территории украинцев. За это они оставили значительные суммы Польской туристической, гастрономической и сервисной индустрии».

Теперь российские туристы будут переориентированы «на другие направления мира».

«Россияне теперь будут чувствовать себя еще более дискриминированными, независимо от политических взглядов, которых они придерживаются. Таким образом, визовый апартеид будет иметь однозначно плохие последствия. И хуже всего придется странам, открыто призывающим к нему: Польша, Литва, Латвия и Эстония», – резюмирует издание.