Польская Православная Церковь запретила своим верующим молиться совместно с филаретовцами

16.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) запретила духовенству своей церкви “молитвенные контакты” с представителями неканонических УПЦ КП и УАПЦ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в официальном коммюнике ПАПЦ от 15 ноября по результатам Собора епископов этой церкви, информирует Orthodox.pl.

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“Состоялось ознакомление с нынешней церковной ситуацией в Украине. Принята резолюция № 341 п.7: …III. Cвятой собор епископов запрещает духовенству Польской автокефальной православной церкви вступать в литургическо-молитвенные контакты с так называемым “Киевским патриархатом” и так называемой “Автокефальной церковью”, которые своими нынешними действиями повлекли немало зла”, – говорится в заявлении ПАПЦ.

Как отмечается, Собор епископов ПАПЦ призвал созвать встречу глав всех православных церквей для “спокойного решения вопроса разделенного православия на украинской земле”.

Согласно заявлению, сохранить православие от “сложных церковных последствий в международных масштабах” может только “соблюдение догматическо-канонических норм церкви”.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата решил предоставить Томос об автокефалии православной церкви на Украине.

В то же время РПЦ в связи с решением Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской церкви заявила о расторжении связей с Константинополем.

Также 13 ноября Собор епископов канонической Украинской православной церкви заявил, что не будет принимать участие в создании “единой Украинской поместной церкви”, поскольку считает предоставление Томоса “искусственным” и навязанным извне. Также УПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом.