Польская пресса назвала Порошенко коррупционным символом Украины

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Авторитетное польское издание Варшавпоинт опубликовало статью, в которой одной из основных причин провально низкого рейтинга действующего президента Украины называет коррупцию, особенно на местном уровне — в регионах страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Взяточничество также тормозит и вступление Украины в ЕС — по оценкам польских экспертов, при текущем положении дел этот процесс может занять до 50 лет.

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«Мародерство чиновников мелкого пошиба и убило рейтинг Порошенко в большинстве регионов. Люди напрямую ассоциируют вымогательство денег чиновниками с полным бездействием президента. Тенденцию легко отследить на примере Ровенской области. Ситуация с недрами в области действительно сложная — решение земельных вопросов более 10 тысяч ровенчан заблокировано Руководителем областного Госгеокадастра Романом Мигалем, которого обвиняют в вымогательстве. Не решаются вопросы выделения земли для более 3000 ветеранов АТО. В заблокированном состоянии находится и строительный бизнес города Ровно — за смену целевого назначения земель от застройщиков требуют, через адвокатов предавать Роману Мигалю взятки по 450 долларов за сотку. Но не ощущают проблем добытчики янтаря — Госгеокадастр, под прикрытием областной прокуратуры, просто закрывает глаза на незаконную добычу», — отмечает Варшавпоинт, описывая состояние коррупции в регионах на примере Ровенской области.

Следует отметить, что фигура Романа Мигаля, которого польские журналисты использовали в качестве собирательного образа украинского коррупционера, действительно неоднозначная. Ранее Мигаль работал начальником землеустроительной службы в Львовской области, но после ряда скандалов и акций протестов людей, требующих увольнения Мигаля за вымогательство, его перевели в соседнюю с Львовской Ровенскую область.

Но и в Ровно скандалов долго ждать не пришлось — на коррупционные схемы нового Главы госгеокадастра Ровенской области Романа Мигаля обратил внимание народный депутат Украины Юрий Кармазин. В эфире украинских СМИ он назвал Мигаля ответственным за разворовывание более 40 гектаров земли и незаконную добычу янтаря. Правда интерес Кармазина к делу Мигаля быстро утих — возможно в скандал вмешались более высокопоставленные чиновники, ведь сам Кармазин не исключал, что за спиной Романа Мигаля стоит кум Владимира Гройсмана, Глава государственной земельной службы Максим Мартынюк.

«Коррупция тормозит и евроатлантические устремления Украины. Взяточничество, контрабанда леса и янтаря, беззаконие и галопирующая коррупция — не те качества, которые Польша хотела бы видеть у своего соседа, границы с которым будут сняты, в случае вступления Украины в Европейский союз. До уровня развития польской экономики Украине надо минимум ещё 50 лет. Если после смены власти ситуация не изменится кардинально — эта цифра будет говорить и о реальных сроках ожидания Украиной вступления в ЕС. Без сомнения, со своей стороны, Польша будет в числе первых, кто будет препятствовать евроинтеграции Украины в ЕС до решения существующих внутри ее проблем», — резюмирует Варшавпоинт.