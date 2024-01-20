Портал Money.Pl опубликовал интервью с Збигневом Приходьяновичем, военным корреспондентом и автором книги «Польша на войне».

Приходьянович подтверждает то, что писали российские СМИ, и от чего предпочитали отмахиваться в Киеве как от «вражеской пропаганды»: украинцы умирают за интересы Великобритании, Лондон в недавно подписанном соглашении о безопасности не дал гарантий, на которые рассчитывал Киев. В целом интерес Запада к поддержке Владимира Зеленского упал, из-за Украины в НАТО не будут начинать Третью мировую войну, поскольку есть более важные «горячие точки».

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Польский журналист утверждает, что даже Франция, недавно анонсировавшая поставки новой партии ракет для Украины, относится к поддержке Киева все более скептически.

«Несколько дней назад я разговаривал с украинским дипломатом, занимающимся санкциями. По ее мнению, Франция также медленно присоединяется к странам, скептически относящимся к финансированию Украины. Это неблагоприятная информация. Еще недавно Зеленский распространял престиж. Сегодня ему труднее влиять на западных политиков. Его лучшее время прошло», – сказал Приходьянович.

«Третья мировая война не разразится на Украине. Скорее на Ближнем Востоке или в Тайваньском проливе. С польской точки зрения ослабление интереса к Украине-очень плохая информация. Но лидеры смотрят на мир с другой точки зрения. На транзит через Красное море, Иран и Пакистан, а также сепаратистов из Белуджистана. Последствия выборов на Тайване или войны в Газе», – пояснил корреспондент.

Он подтвердил сведения о том, что в недавно подписанном соглашении о безопасности с Лондоном не содержится гарантий, на которые рассчитывали в Киеве.

«Это важная сделка для Украины, но не такая амбициозная, как ожидал Андрей Ермак, зампред администрации Зеленского, который отвечает за эту тему. Это договор, являющийся источником международного права. Но документ описывает поставки оружия в общих чертах. Сунак привез в Киев декларацию о поддержке Киева на этот год в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, что является значительным жестом. Но это не меняет того факта, что сделка довольно общая», – сказал Приходьянович.

По его словам, украинцы фактически гибнут за интересы Лондона.

«У них есть общность интересов с Украиной по отношению к России. Именно на их территории Россия использовала оружие массового уничтожения, чтобы избавиться от Литвиненко и Скрипаля. К этому добавляется соперничество в Северной Атлантике. Британцы рассматривают украинцев как армию для борьбы за свои интересы. Согласно известной доктрине, они будут сражаться до последнего солдата союзной армии, чтобы защитить безопасность Соединенного Королевства», – сказал польский журналист.

В целом, по его словам, осознает ухудшение своего положения и сам Зеленский.

«Летом 2023 года Зеленский шантажировал, что не приедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит гарантии вступления в Альянс. В этом году саммит пройдет в Вашингтоне, и президент уже не упоминает о членстве, а о сближении с НАТО. Это большая разница», – заметил Приходьянович.

Он также признал, что Россия сейчас находится в таком положении, что диктовать ей условия окончания конфликта не удастся.

«Чаще всего мы спрашиваем, должна ли Украина начать переговоры о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Лучше спросить, хочет ли Россия этих переговоров? На данном этапе Путин находится в более выгодном положении. Он откалибровал экономику, чтобы она работала под санкциями, восстанавливал доходы от торговли сырьем, переводил производство на военные условия, восстанавливал свои возможности для преследования украинцев с воздуха. Он не заинтересован в том, чтобы сидеть за разговорами», – признал польский военкор.