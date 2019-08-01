Польская пропаганда повторяет антирусские тезисы гитлеровской Германии

01.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Польский Институт национальной памяти обладает прокурорскими функциями, что позволяет ему осуждать несогласных и формировать всю историческую повестку страны.

Об этом в ходе пресс-конференции «Варшавское восстание 75 лет спустя: правда, которую не хотят слышать» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Польше элита общества проводит чёткую и жесткую политику в отношении всех сил, которые выступают за то, чтобы признать решающую роль России во Второй мировой войне. Они пытаются зомбировать своё общество в русофобском настроении.

Там есть Институт национальной памяти, равно как и некоторых других бывших республиках СССР. Институт национальной памяти в Польше обладает, фактически, прокурорскими функциями. То есть он может того или иного человека не просто осудить исторически, а ещё и привлечь к ответственности, как прокурор. Фактически он формирует всю историческую повестку.

Все детали истории Польши, которые преподаются в школе, подаются в СМИ (за рядом исключений) – так или иначе формируются Институтом национальной памяти, который является, к тому же, правительственным учреждением.

Вы можете представить, чтобы у нас историческую политику проводил бы исполнительный орган власти, обладающий прокурорскими функциями? Как это можно вообще представить? В Польше это нормально, это возможно, и это страшно. Они просто свой народ заводят в исторический тупик», – отметил Мягков.

По мнению военного историка Алексея Исаева, Польша уже сто лет является русофобским националистическим государством, посредством фейков и манипуляций промывающим мозги народу.

«Когда строилась Польская республика, она с самого начала опиралась на национализм. И одно из первых действий, сделанных в Польше – это был снесён православный храм Александра Невского на площади, которая в последствии получила имя Пилсудского. Площадь добили уже немцы в декабре 1944 года, снеся Саксонский дворец. Там сейчас гладкое место с небольшой арочкой и вечным огнём.

И это построение государство на сугубо националистических принципах и ненависти к соседям, продолжается. И сейчас, действительно, есть поп-история. Есть толстая книжка историка Цехановского, а есть музей про Варшавское восстание, рассчитанный на тинэйджеров, где подаётся вот эта поп-версия о том, что во всём виноваты русские, а восставшие – страдальцы в белых одеждах.

Это неправильно, в том числе, и с точки зрения Польши как государства. Это мнение политиков. Действительно, есть политический заказ вне зависимости от того, кто находится в правительственных зданиях – в 1920-е годы и сейчас там находятся разные люди, но, тем не менее, политика такая», – сказал Исаев.

Он добавил, что автором одного из самых любимых русофобских тезисов Польши является Управление пропагандой гитлеровской Германии.

«Тезис о том, что Красная армия стояла у стен Варшавы и не хотела помогать Армии крайовой, впервые был высказан немецкой пропагандой. На Западном фронте разбрасывались листовки, в которых говорилось о том, что Сталин намеренно стоял у стен Варшавы и не хотел помочь восстанию. То есть, по существу, сейчас пересказывается геббельсовская пропаганда», – резюмировал историк.