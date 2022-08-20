Польская журналистка: «Путин по методикам КГБ завербовал весь Запад

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Российский президент Владимир Путин достиг феноменального мастерства в искусстве воевать с Западом и убеждать своих собеседников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявила польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих, в 1990 – 2004 годах работавшая корреспондентом польских СМИ в России, а 2016-м выпустившая книгу «Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина»

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По ее словам, в школе КГБ Путин «научился искусству вербовки».

«Завербовал весь Запад, надеявшийся на демократизацию главы России. Оказалось, что наоборот – он всех путинизировал. Раньше существовала еще какая-то мораль в политике, при Путине ее заменили большие деньги. Он купил весь Лондон, посылал туда лоббистов, убивал бизнесменов. Пользовался примитивным шантажом. Помню, как после встречи с Путиным во время российской агрессии на Грузию Саркози вышел, качаясь, и говорил глупости, как пьяный. А потом действовал так, как требовалось Кремлю», – говорит собеседница издания.

Она уверяет, что у российского лидера «для каждого есть свой КГБшный метод».

«Он умеет так разговаривать, что услышите то, что хотите услышать. Если досконально разобрать, то Путин действует именно по тем старым методикам спецслужб, где во времена Союза объясняли, как воевать с Западом. Он достиг в этом феноменального мастерства», – считает Курчаб-Редлих.