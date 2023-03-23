Польские дальнобойщики вышли на протест против конкурентов из Украины, России и Белоруссии

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В Варшаве подошла к концу забастовка перевозчиков, в которой приняли участие несколько сотен грузовиков, проехавших вокруг столицы Польши. Об этом сообщило Польское агентство печати (PAP).

Забастовку организовали семейные транспортные фирмы при поддержке политиков Конфедерации (правая политсила, которая выступает против массового притока украинских беженцев, но не является пророссийской). Перевозчики жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны белорусских, российских и украинских компаний. Они указывают на то, что компании из России и Белоруссии нашли способ обхода санкций – путем создания фирм-«прокладок» в Польш.

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«Потом, несмотря на санкции, везут грузы из ЕС в Белоруссию, по пути к границе с Белоруссией диктуют демпинговые цены на перевозки, тем самым устраняя конкуренцию и уходя от налогообложения», — утверждают участники акции.

Белорусская сторона, в свою очередь, препятствует созданию в Белоруссии компаний с участием польского капитала.

По словам организаторов, в акции протеста приняли участие около 300 грузовиков, которые под присмотром полиции после 11.00 отправились на «экскурсию» по Варшаве.

Поначалу водители ехали по маршруту S8 по правой полосе со скоростью 40 км/ч, левая и средняя полосы дороги были свободны, и протест не создавал никаких особых затруднений в движении, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако вскоре все изменилось – фуры заняли все полосы, и в направлении Белостока возникли пробки.

Бастующие требовали запрета въезда российских и белорусских полуприцепов в Польшу, запрета на создание белорусским и российским капиталом транспортных компаний в Польше, а также восстановления контроля для перевозчиков из Украины – соблюдения ими технических требований для своих грузовиков.

«Это протест против политики правительства, предостерегающая акция, которую мы поддерживаем», – заявил депутат Кшиштоф Босак.