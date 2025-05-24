Польские дети учатся стрелять: как мирную Польшу тянут за уши на войну с Россией

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пуликует материал о милитаризации Польши и реакции на этот процесс польского общества. В фокусе внимания журналистов – польские дети, которых учат стрелять уже в школьном возрасте.

«С момента начала конфликта на Украине польское правительство стремится сделать население более готовым к войне. В центре внимания — прежде всего молодёжь. В старших классах теперь обязательно проходит обучение стрельбе», – говорится в публикации.

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Антони начинает первым. 14-летний школьник стоит в зале для дзюдо школы №10 в Прушкуве и держит реплику американской штурмовой винтовки AR-15 ровно. Его взгляд сосредоточен. «Не забывай дышать!», — наставляет его Малгожата Крушиньска, учительница польского языка. Она стоит рядом с Антони и показывает правильную стойку для стрельбы стоя. Ученик в чёрном худи и очках тянется пальцем к спусковому крючку, выдыхает и нажимает. Бесшумно на табличке размером с открытку появляется ядовито-зелёная точка. «Попал!», — хвалит его учительница.

Вместе с Антони в зал пришли ещё четыре мальчика и пять девочек из восьмого класса. Двух комплектов лазерных винтовок недостаточно, чтобы обучать сразу весь класс.

«Это только начало, если всё пойдёт хорошо — купим больше винтовок», — говорит директор школы Мирослава Сливиньска, которая наблюдает за тренировкой.

Она рада, что недавно нанятая учительница польского языка ранее служила в армии: сама Крушиньска около трёх лет назад пошла в армию добровольно, потому что хотела научиться стрелять.

«На Украине идёт война, мы должны быть готовы к её распространению на Польшу», — говорит директор. Вообще-то Сливиньска уже могла бы уйти на пенсию, но предпочла снова принять вызов. «Школа должна идти в ногу со временем», — заявляет она.

Издание пишет, что официально обязательное обучение стрельбе введено с прошлого лета в первом классе польской старшей школы — это девятый из двенадцати учебных лет. Однако из-за конфликта на Украине Сливиньска добилась того, чтобы в её школе оно началось на год раньше.

Школьная стрельба — одна из немногих инициатив, которые не были отменены новой либеральной администрацией после ухода националистического правительства PiS осенью 2023 года. Её ввели менее чем через два месяца после начала боевых действий России и Украины, отмечает NZZ.

«Из-за нехватки соответствующего вооружения и стрельбищ практическое обучение на оружии в первые два года было добровольным. Новая министр образования настаивает на обязательных уроках стрельбы для девятого класса. Однако в рамках нового школьного предмета «обучение безопасности» предусмотрено только три часа в год. В восьмом и девятом классах этот предмет должен преподаваться по 18 часов в семестр — то есть один урок в неделю», – говорится в публикации.

Милитариация проникает даже в школьные учебники, отмечает газета.

Так, в учебнике для восьмого класса школы №10 в Прушкуве стрельбе посвящено 15 страниц. В нём представлены информация об основных видах огнестрельного оружия, стрельбищах и правильной стойке при стрельбе лёжа, на коленях и стоя. Большинство изображённых стрелков — женщины. Учебник 2023 года также указывает, что в Польше разрешено в 35 раз меньше единиц огнестрельного оружия на 100 жителей, чем в Швейцарии.

«Ученик воспринимает себя как стрелка» — такова, по данным министерства образования, учебная цель для восьмого класса. «Но что это за стрелок без практики стрельбы?» — с иронией замечает директор Сливиньска.

Поэтому она при поддержке муниципалитета приобрела для своей школы комплект «Smart Target», включающий два лазерных пистолета и две штурмовые винтовки. Стоимость — около 2652 швейцарских франков в пересчёте. Также, по её словам, уроки первой помощи гораздо реалистичнее проводить с манекенами, чем с рисунками в учебнике. Сливиньска сама преподаёт эту часть курса по безопасности. Она также рада, что в команде есть такая мотивированная учительница, как Малгожата Крушиньска.

Уже через несколько месяцев после начала конфликта армия запустила первую программу общей военной подготовки. Премьер-министр Туск объявил в марте, что до конца года к программе будет добавлена добровольная базовая военная подготовка для всех взрослых граждан Польши. Программа ориентирована в первую очередь на мужчин, но министерство обороны подчёркивает, что женщины также приветствуются.

Национальная оборона с 2009 года осуществляется профессиональной армией. Однако под впечатлением от войны на Украине предыдущая правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в 2016 году создала вспомогательные военные силы — так называемую «Территориальную оборону» (WOT), состоящую из подготовленных гражданских лиц.

Шок конца февраля 2022 года привёл к запуску программ широкой военной подготовки. Первой стала базовая однодневная подготовка для взрослых граждан, проходившая по субботам. За ней через год, в сотрудничестве с министерством образования, последовала школьная программа «Образование с армией».

Правительство Туска не только сохранило программы своих консервативных предшественников, но и расширило их. С лета 2024 года старшеклассники, студенты и взрослые до 35 лет могут провести «Каникулы с армией». Базовый курс военной подготовки длится почти месяц. Участники получают жалованье — почти 1400 швейцарских франков, что является значительной суммой для молодёжи и студентов.

Летний курс можно пройти в реальных армейских подразделениях — от пехоты до флота и даже ракетных частей. Помимо стрельбы, метания гранат, тактик выживания и оказания первой помощи, участники изучают и армейскую тактику. Им также разрешено управлять армейской техникой.

Курс заканчивается принесением присяги. После этого желающие могут вступить в WOT или в профессиональные ряды армии.

Для молодых поляков также разработаны трёхчасовой базовый курс «Образование с армией» и восьмичасовой субботний курс «Тренинг с армией». По данным министерства обороны, до сих пор около 10 000 учеников в возрасте от 7 до 18 лет прошли базовый курс под руководством армейских инструкторов, направленный на повышение осведомлённости о безопасности и обороне.

В рамках курса проходят два часа теории по гражданской обороне и один час практики. С весны 2022 года примерно 28 000 молодых поляков прошли субботний базовый курс и научились стрелять. Министерство обороны утверждает, что 98% участников бесплатных курсов остались довольны полученными знаниями. Все программы являются добровольными.

Однако самой большой проблемой польских властей остаётся низкая мотивация населения. Все вышеописанное, как добавляет издание, исключение из правил. Увлечённые стрельбой преподаватели в Польше — несмотря на конфликт в соседней стране — по-прежнему редкость. Издание отмечает, что культивируемые властями милитаристские настроения не характерны для польского общества. В последние 15 лет большинство поляков всё меньше интересовались армией. Даже пресс-служба министерства образования признаёт, что школьная стрельба пока развивается медленно и намекает, что многие программы, разработанные в Варшаве, едва ли можно реализовать в реальности из-за нехватки ресурсов и подготовленного персонала.

Согласно опросу института Opinia24, представленному в апреле частной радиостанцией RMF FM, более половины поляков — 54% — пока не готовы участвовать в тренировках по стрельбе. Лишь 35% хотят записаться. Среди женщин — всего 10%.