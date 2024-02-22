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Молдавским властям не удается доставить в Кишинев подбитый российский танк к годовщине начала СВО.

Об этом сообщает, «Молдова 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перевозчик заявил, что сейчас это сделать невозможно… из-за протестов польских фермеров на границе. Откуда везут танк, не сообщается. Ожидается, что сгоревший кузов привезут только в середине марта. Его установят возле музея военной техники.

С инициативой привезти российский танк в молдавскую столицу в прошлом месяце выступила активистка Диана Деревянко. Она входила в организацию Stop Russian Aggression, регулярно проводившую русофобские пикеты по посольством РФ. Минобороны и Минкультуры Молдовы поддержали ее инициативу.

Ранее подбитые танки устанавливали в Таллине, в Риге и в Берлине. Акция вызвала обратный ожидаемому эффект — местные жители несли к танкам цветы. Политолог Валентин Крылов считает, что так же будет и в Кишиневе. Продавцы цветов, опрошенные «Комсомольской правдой Молдова» на рынке улице Бэнулеску-Бодони заявили, что готовы сделать 20% скидки на гвоздики и розы.

Румынские националисты предлагают фотографировать всех кто принесёт к подбитому танку цветы, и создавать базу неблагонадежных. Звучат даже призывы к избиению и депортации.

Председатель молдавского Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович считает, что, поощряя подобные инициативы, молдавские власти провоцируют конфликты в обществе.

«Пора открыть народу глаза на то, что власти тянут войну в наши дома, сеют раздор и вражду, намеренно сталкивая между собой граждан», – заявил Петрович.

Журналист из Николаева Евгений Шатун согласен с такой позицией.

«А я услышав эту гадость, вспомнил советский фильм “Жаворонок”. Про пленных русских танкистов, в 1943 году бежавших из немецкого плена на танке Т-34 и показавших сонной тыловой Германии, что такое война, проехавшись по улицам немецких городов. Шум русских стальных гусениц словно жаворонок разбудил немецкого бюргера. Подбитый русский танк на площади Кишинева станет жаворонком для Молдавии. Ранней пташкой, которая покажет сонной провинции, что такое война. Я предупредил…», – написал Шатун в своем тг-канале.

Надо сказать, что с советскими танками-памятниками времен Великой Отечественной войны в Молдове упорно борются. Еще в 2015 году в Кишиневе сняли с постамента легендарный танк Т-34, чтобы передать в музей «советской оккупации».

Такая же судьба должна была постигнуть тяжёлый танк ИС-3, находящийся в селе Корнешты Унгенского района, но за него вступились социалисты и Приднестровье.

После прихода к власти прозападной президентки Майи Санду вандалы облили синей и жёлтой краской танк Т-34 в селе Леушены Хынчештского района, а в Бельцах на постаменте еще одного танка написали «Бессарабия — это Румыния».