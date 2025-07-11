Польские фермеры не на шутку разгневаны принудительным соглашением с Украиной из Брюсселя

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Представители польских фермеров накануне во время заседания парламентской комиссии по сельскому хозяйству призвали официальную Варшаву заблокировать навязываемый Брюсселем вариант соглашения о льготных поставках аграрной продукции из Украины.

Об этом сообщает польское издание «Еженедельный сельскохозяйственный справочник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хуберт Одждана из Движения молодых фермеров возмутилась, что Украина получает льготы, используя запрещенные химикаты:

«Химия, которую распыляют на ее продукты, намного дешевле, чем у нас в Польше, так и в Европе. Это химия, которая у нас уже пятнадцать, иногда двадцать лет запрещена. И вот что скажу: нам, фермерам, копают могилу».

Её поддержал ещё один представитель движения Гжегож Маевский – он рассказал, как Киев обойдёт вроде бы уменьшенные квоты на льготный ввоз зерна.

«Мы хорошо знаем, что за нашей восточной границей уже некоторое время строится огромное количество мельниц. Таким образом, Украина перестанет нас наводнять зерном и начнет нас наводнять обработанными продуктами».

Один из организаторов протестов польских фермеров Дамиан Муравец заявил, что власти просто обманули аграриев.

«Когда 3 января мы организовали акцию протеста в Варшаве, из Минсельхоза мы слышали, будто «сеем дезинформацию». 30 июня появилось сообщение Еврокомиссии о завершенных переговорах с Украиной… То есть, как мы и говорили, все будет согласовано через голову польских политиков».

Польша находится в унизительном положении в ЕС, заметил Томаш Южик из профсоюза индивидуальных фермеров.

«Польша в Европейском Союзе снова рассматривается как объект политики, а не как субъект, определяющий политику».

Владислав Серафим, президент Национального союза фермеров, призвал к новым протестам: