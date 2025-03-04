Польские фермеры потребовали от Брюсселя заблокировать «опасную продукцию» из Украины
Несколько ассоциаций польских фермеров выступили с открытым письмом, в котором содержится требование учесть их интересы в ходе переговоров о будущих условиях поставок сельскохозяйственной продукции с Украины.
Текущее соглашение, согласно которому украинцы ввозили свои товары без пошлин и соблюдения европейских нормативов, истекает в июне 2025, и предстоят переговоры о новой сделке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В принятой девятью аграрными организациями заявлении говорится, что открытие европейского рынка сельскохозяйственной продукции для Украины, которая не обязана соблюдать принятые в ЕС стандарты производства, ведет к «неконтролируемому затоплению Европы более дешевыми и опасными для здоровья продуктами питания», а польские фермеры не смогут конкурировать с такими продуктами, что приведет к убыткам и банкротствам хозяйств, пишет портал Samorzadowy.Pl.
«Если не будет достигнуто новое соглашение, экспорт Украины в ЕС будет ограничен, что может стоить украинским экспортерам до 3,5 млрд долларов в год», – сообщает портал TopAgrar.Pl.
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