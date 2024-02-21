Польские фермеры расширяют блокаду. К протестам присоединились охотники и пчеловоды
Польские фермеры продолжают протестовать против ввоза украинской аграрной продукции.
Об этом сообщает польское издание Polsat, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Множество трудностей на дорогах являются продолжением начатых во вторник мероприятий. По официальным данным, блокада коснется, в частности: скоростная автомагистраль S7 на Поморском участке. Фермеры протестуют на дороге в сторону Варшавы недалеко от города Кмецин, расположенного недалеко от Новы-Двур-Гданьского.
Сложная ситуация коснется и водителей Лодзинского воеводства. Протестующие блокируют перекресток Эмилия на автомагистрали А2 на выезде на DK91 и S14. Акция протеста началась там во вторник и продлится до 9:00 среды. Транспортным средствам разрешалось проезжать только каждые несколько минут 24 часа в сутки», – говорится в публикации.
Отмечается, что фермеры «создают блокады почти в 200 местах по всей стране».
«Водители могут столкнуться с ограничениями на наиболее уязвимых точках дороги, таких как перекрестки, выезды и перекрестки», – продолжает издание.
«Польские фермеры не хотят сдаваться и планируют продолжать протесты, поскольку, как говорят их представители, «их прижали к стене». Они планируют крупную акцию протеста – если их требования не будут выполнены – 27 февраля под Варшавой.
Однако аграрии рассчитывают на хороший исход польско-украинских переговоров, которые планируется начать в 8:00 21 февраля», – пишет Polsat.
Напомним, что протестующие требуют выхода из «Зеленого курса» и прекращения бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
«К протестам фермеров также присоединились охотники, пчеловоды, лесники и перевозчики», – добавляет издание.
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