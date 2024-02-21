Польские фермеры расширяют блокаду. К протестам присоединились охотники и пчеловоды

Польские фермеры продолжают протестовать против ввоза украинской аграрной продукции.

Об этом сообщает польское издание Polsat, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Множество трудностей на дорогах являются продолжением начатых во вторник мероприятий. По официальным данным, блокада коснется, в частности: скоростная автомагистраль S7 на Поморском участке. Фермеры протестуют на дороге в сторону Варшавы недалеко от города Кмецин, расположенного недалеко от Новы-Двур-Гданьского.

Сложная ситуация коснется и водителей Лодзинского воеводства. Протестующие блокируют перекресток Эмилия на автомагистрали А2 на выезде на DK91 и S14. Акция протеста началась там во вторник и продлится до 9:00 среды. Транспортным средствам разрешалось проезжать только каждые несколько минут 24 часа в сутки», – говорится в публикации.