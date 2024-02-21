Польские фермеры расширяют блокаду. К протестам присоединились охотники и пчеловоды

Игорь Шкапа.  
21.02.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, социальные протесты, Украина


Польские фермеры продолжают протестовать против ввоза украинской аграрной продукции.

Об этом сообщает польское издание Polsat, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские фермеры продолжают протестовать против ввоза украинской аграрной продукции. Об этом сообщает польское издание...

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«Множество трудностей на дорогах являются продолжением начатых во вторник мероприятий. По официальным данным, блокада коснется, в частности: скоростная автомагистраль S7 на Поморском участке. Фермеры протестуют на дороге в сторону Варшавы недалеко от города Кмецин, расположенного недалеко от Новы-Двур-Гданьского.

Сложная ситуация коснется и водителей Лодзинского воеводства. Протестующие блокируют перекресток Эмилия на автомагистрали А2 на выезде на DK91 и S14. Акция протеста началась там во вторник и продлится до 9:00 среды. Транспортным средствам разрешалось проезжать только каждые несколько минут 24 часа в сутки», – говорится в публикации.

Отмечается, что фермеры «создают блокады почти в 200 местах по всей стране».

«Водители могут столкнуться с ограничениями на наиболее уязвимых точках дороги, таких как перекрестки, выезды и перекрестки», – продолжает издание.

«Польские фермеры не хотят сдаваться и планируют продолжать протесты, поскольку, как говорят их представители, «их прижали к стене». Они планируют крупную акцию протеста – если их требования не будут выполнены – 27 февраля под Варшавой.

Однако аграрии рассчитывают на хороший исход польско-украинских переговоров, которые планируется начать в 8:00 21 февраля», – пишет Polsat.

Напомним, что протестующие требуют выхода из «Зеленого курса» и прекращения бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

«К протестам фермеров также присоединились охотники, пчеловоды, лесники и перевозчики», – добавляет издание.

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