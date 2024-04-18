Польские фермеры усиливают блокаду границы с Украиной

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Польские аграрии усилили протесты на границе с Украиной. Они заблокировали погранпереходы Медыка и Корчова.

Блокирование границы началось 18 апреля в 8 часов утра. Протестующие пропускают один грузовик с польскими номерами в час. При этом свободно проезжают автобусы и легковой транспорт.

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«Мы все еще ждем переговоров с правительством. Договоренности с кабинетом министров, подписанные в Ясенке, не выполняются. Мы ждем обещанного решения вопроса о субсидиях на зерновые», – говорит лидер один из лидеров протестующих Роман Кондров.

На люблинском участке границы изменений пока нет: заблокированными остаются переходы в Дорохуске, Гребенне и Зосине.

Фермеры в Долгобычуве решили, что полевые работы нельзя откладывать. Они не исключают возобновления акции, однако у полиции нет информации о том, возобновится ли блокирование границы сегодня.