Польские фермеры вышли на протест из-за бездумной поддержки Украины властями

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Фермеры из окрестностей Щецина начали акцию протеста, чтобы заставить польское правительство предпринять шаги по предотвращению разорения местной отрасли сельского хозяйства. Аграрии возмущены наплывом украинского зерна и рапса, которые поставляются по демпинговым ценам и без контроля на границе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акция была зарегистрирована на месяц, но организаторы уверяют, что она продлится до тех пор, пока власти, ответственные за кризис на польском рынке, не задумаются и не начнут действовать.

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Требования обращены, прежде всего, к премьер-министру Матеушу Моравецкому, министру сельского хозяйства Хенрику Ковальчику и президенту Ярославу Качиньскому.

«Мы приехали защитить польское сельское хозяйство от наплыва украинского зерна и рапса. Цены на рапс и пшеницу падают день ото дня, ситуация ужасная. Мы закупили удобрения по высокой цене – министр сказал, что мы должны их купить, потому что дешевле не будут, он также сказал, что мы должны оставить зерно для продажи, потому что перед сбором нового урожая оно будет дороже, и мы оставили зерно. Теперь у нас огромный запас зерна и рапса, и на данный момент мы в проигрышном положении, если правительство ничего с этим не сделает, ситуация будет тяжелой. Скоро новый урожай, я не представляю, по какой цене мы будем продавать зерно. Если рапс будет стоить 1500 злотых, а пшеница 800 злотых, это просто трагедия», – сказал фермер Сильвестр Кубяк.

Протестующие отправились к зданию управления Западно-Поморского воеводства в Щецине, где встретились с замом воеводы Томашем Вуйчиком, поскольку воевода Збигнев Богуцкий находился в служебной командировке.

Член профсоюза «Солидарность» и главный организатор протеста Станислав Барна вручил вице-воеводе подготовленные членами организации постулаты с просьбой передать их руководству страны.

Фермеры требуют личного визита «правящей тройки» в Щецин, а также прекращения и устранения негативных последствий бесконтрольного ввоза с Украины зерновых, семян рапса, яиц, птицы, масла и др. продукции.

Вместе с независимым профсоюзом «Солидарность» фермеры намерены протестовать в течение 30 дней. Акция будет проходить в режиме 24/7. В «зеленом городке», созданном специально для протеста, фермеры будут раздавать яблоки и картофель жителям Щецина.