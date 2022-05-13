Польские казнокрады решили помочь ВСУ деньгами

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Новости Украины

Городской совет польского Кракова принял решение предоставить полмиллиона злотых на поддержку украинской армии. Решение поддержал президент Кракова Яцек Майхровский. Польские деньги получат мэрии Львова, Киева и закарпатского Виноградова, которые целевым образом их должны потратить.

Портал krknews.pl пишет, что до конца месяца украинские вооруженные силы получат военное обмундирование, электрогенераторы, электропилы, жгуты, лекарства и бинты, GPS-планшеты для артиллерии для быстрого наведения на цель и, возможно, беспилотники.

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«Кстати, что забавно, в эти дни в мэрии Кракова и горсовете работает группа Центрального антикоррупционного бюро Польши, которая изымает документы в рамках расследования того, как местные власти управляют недвижимым имуществом. Учитывая, что Майхровский уже 20 лет рулит бывшей столицей, накопать, думаю, там можно много всего. Поэтому вопрос о выделении полмиллиона злотых на нужды украинской армии из городского бюджета не такой однозначный. Казнокрады имеют обыкновение записываться в патриоты, когда под ними начинает подгорать», – комментирует ситуацию российский журналист Станислав Стремидловский.