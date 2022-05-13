Польские казнокрады решили помочь ВСУ деньгами

13.05.2022  09:45 (Мск), Краков
Никита Еременко.  
Просмотров:
 
Дзен, Польша, Украина, Финансы
Новости Украины

Городской совет польского Кракова принял решение предоставить полмиллиона злотых на поддержку украинской армии. Решение поддержал президент Кракова Яцек Майхровский. Польские деньги получат мэрии Львова, Киева и закарпатского Виноградова, которые целевым образом их должны потратить.

Портал krknews.pl пишет, что до конца месяца украинские вооруженные силы получат военное обмундирование, электрогенераторы, электропилы, жгуты, лекарства и бинты, GPS-планшеты для артиллерии для быстрого наведения на цель и, возможно, беспилотники.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Кстати, что забавно, в эти дни в мэрии Кракова и горсовете работает группа Центрального антикоррупционного бюро Польши, которая изымает документы в рамках расследования того, как местные власти управляют недвижимым имуществом. Учитывая, что Майхровский уже 20 лет рулит бывшей столицей, накопать, думаю, там можно много всего. Поэтому вопрос о выделении полмиллиона злотых на нужды украинской армии из городского бюджета не такой однозначный. Казнокрады имеют обыкновение записываться в патриоты, когда под ними начинает подгорать», – комментирует ситуацию российский журналист Станислав Стремидловский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть