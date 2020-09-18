18.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Происшествия
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Польские координаторы белорусских протестов стали соучастниками убийства


Акт самосожжения был совершен сегодня 36-летним мужчиной напротив здания РОВД в белорусском городе Смолевичи.

Об этом сообщает МВД Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самоубийца госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В 2016 году он проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонности к суицидам. Накануне, 16 сентября, была пресечена еще одна его попытка суицида в связи переживаниями в личной жизни.

МВД публикует съемку с камеры наблюдения на РОВД. На ней видно, что сотрудники милиции выбегают из здания с огнетушителем, чтобы спасти мужчину.


Однако за несколько часов до этого польский телеграм-канал «Нехта» опубликовал другую видеозапись – с мобильного телефона. Оператор не пробует остановить самоубийство, а просто фиксирует происходящее.

«Нехта» сразу же объявил, что мужчина сжег себя в знак протеста против белорусского политического режима.

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