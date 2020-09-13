13.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика, Сюжет дня
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Польские кукловоды минских майданщиков меняют тактику


В традиционные сценарий воскресного белорусского майдана сегодня были внесены некоторые коррективы. Во-первых, в Минске не было дождя, и протестующим не пришлось ни разбегаться, ни героически стоять под зонтиками.

Во-вторых, польские кураторы решили изменить маршрут и направили толпу не к Дворцу независимости, как обычно, а в элитный поселок Дрозды, где проживают многие высокопоставленные чиновники.

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В остальном все было по-прежнему. Малочисленные колонны, некоторые из которых спецназ пытался разогнать в зародыше, все-таки сошлись на финальной прямой.

У торгового центра «Арена Сити» их встретил кордон силовиков со спецтехникой. Постояв, толпа разошлась.


Примечательно, что белорусские силовики стали надевать на себя георгиевские ленточки, которые до того были в стране под негласным запретом.

Западные СМИ пишут о том, что прозвучало несколько выстрелов в воздух, и были применены свето-шумовые гранаты, МВД это отрицает.

Расходятся мнения и о численности протестующих: МВД пишет о нескольких тысячах, оппозиционные СМИ – «десятках тысяч».

Сегодня же митинги и марши прошли в крупных белорусских городах. В Бресте протестующих разогнали водометом.

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