В Варшаве прошла грандиозная манифестация против против Брюсселя и Киева

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«Марш Независимости» в Варшаве собрал более 100 тысяч участников, хотя от него демонстративно дистанцировалась пока ещё правящая в Польше партия.

Антиевропейских лозунгов на манифестации было во много раз больше, чем антиукраинских. То есть Брюссель для польских националистов пока остаётся куда большей угрозой, чем Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Традиционная акция польских националистов «Марш Независимости» проводится в Варшаве с 2010 года в День Независимости Польши 11 ноября. Но марш 2023 года сопровождался интригами задолго до официального анонса.

Во-первых, ещё в феврале 2023-го был отправлен в отставку председатель Общества «Марш Независимости» Роберт Бонкевич, возглавлявший его с 2017 года. Более того, он был исключён из членов организации, хотя и был одним из её основателей. Бывшие коллеги выдвинули Бонкевичу как политические претензии – попытку передать «Марш Независимости» под контроль правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), так и чисто хозяйственные, обвинив в исчезновении части имущества организации (больших экранов, звукового оборудования и т.п.)

Сам Бонкевич все обвинения отрицал. Он утверждал, что никаких нарушений нет, что он не продался ПиС, и что Общество «Марш Независимости» хочет захватить националистическая группировка «Конфедерация».

Действительно, после «переворота» ключевым человеком в правлении организации стал Витольд Туманович, начальник избирательного штаба «Конфедерации», а председателем общества был избран Бартош Малевский, который на парламентских выборах 15 октября 2023-го был кандидатом в Сенат от «Конфедерации» (но мандат не получил).

Во-вторых, уже после выборов ходили упорные слухи, что нынешний «Марш Независимости» будет использован пока ещё правящей партией как своеобразный смотр рядов сторонников «Права и Справедливости».

«В этой демонстрации примет участие всё руководство ПиС, начиная с Анджея Дуды и Ярослава Качиньского, все соратники Качиньского, заканчивая Матеушем Моравецким », – заявил 23 октября Мариуш Витчак, депутат парламента от либеральной «Гражданской коалиции», добавив, что это будет «попытка построить так называемый редут».

По словам Витчака, предпосылка позиции ПиС будет заключаться в том, чтобы показать, где «собираются патриоты», которые не отдадут Польшу Европейскому Союзу и не впустят в страну мигрантов. «Новый основополагающий миф ПиС будет представлен 11 ноября», – заявил политик, но оказался прав лишь отчасти.

За несколько дней до Дня Независимости Польши появилась информация о том, что в «Марше Независимости» не будут принимать не только президент и премьер, но и вообще ни один политик или чиновник, чью безопасность обеспечивает Служба охраны государства (аналог ФСО в России). Более того, руководство ПиС все партийные мероприятия ко дню независимости Польши проведёт в столице 10 ноября, а в день проведения марша Ярослав Качиньский будет выступать в Кракове.

С другой стороны, «Марш Независимости», лозунгом которого в 2023-м стали первые слова государственного гимна Польши Jeszcze Polska nie zginęła («Ещё Польша не погибла»), в значительной мере прошёл под лозунгами противостояния миграции и усилению полномочий Европейского Союза.

Стоит отметить, что ранее, особенно после прихода ПиС к власти в 2015 году, «Марш Независимости» резко критиковали левые и либералы. Они постоянно устраивали контрманифестации, а мэр Варшавы, представитель ГК Рафал Тшасковский, в минувшие годы неоднократно пытался марш запретить, несмотря на его статус регулярного мероприятия – то есть не требующего заявки в мэрию.

Однако в этом году, после победы на парламентских выборах леволиберальной коалиции, которая готовится сформировать новое правительство Польши, атаки на «Марш Независимости» сошли на нет. Просто в них не было политической целесообразности: «Право и Справедливость» останется у власти ещё максимум несколько недель, а «Конфедерация» заняла на выборах последнее место среди прошедших в парламент политических сил.

Потому шестёрку «климатических активистов», которые уселись с плакатами на улице, по которой должен был пройти марш, в несколько минут убрала полиция. Также появилось несколько явных провокаторов, в том числе крайне агрессивная левая активистка «Бабушка Кася», выступающая за аборты, которая с небольшой группой людей с радужными ЛГБТ-флагами пыталась пройти в первую шеренгу. Но эта группа была быстро изолирована охраной «Марша Независимости».

Манифестация, в которой приняли участие более 100 тысяч человек, проходила без партийной символики, под бело-красными флагами Польши. Однако заметны были также венгерские флаги – в марше традиционно приняли участие гости из Венгрии, в том числе представители националистической организации Mi Hazánk.

Были также гости из Великобритании: лидер британской ультраправой организации Britain First Пол Голдинг, чьё присутствие отметил даже американский телеканал FoxNews, а также откровенные неонацисты из организации British Movement. Представителей «Азова» или «Правого сектора» (обе группировки запрещены в РФ), которые ранее регулярно появлялись на «Марше Независимости», на этот раз не было.

Хотя многие польские СМИ написали, что на марше были «антиукраинские транспаранты и лозунги», однако на самом деле речь шла лишь о транспаранте «Помним Волынь! Волынская резня – украинский геноцид поляков» и лозунге «Помним Волынь!».

Кстати, такой же транспарант был и на «Марше поляков» во Вроцлаве, который прошёл 11 ноября под лозунгом «Поляк в Польше должен быть хозяином».

Главным же требованием обоих маршей было превращение страны в национальное государство – ведь даже Польшу времён правления «Права и Справедливости» местные националисты таким государством не считают. Были также лозунги против Евросоюза, Германии (её называли «Четвёртым Рейхом») и лидера ГК Дональда Туска, который имеет все шансы опять стать премьером Польши.

«Польша это мы, а не Дональд и его псы!» – скандировали участники марша, наряду с привычными лозунгами «Бог, честь, Отчизна!» и «Смерть врагам Отчизны!»

Были отмечены случаи топтания по флагам ЕС и ЛГБТ, а также их сожжения.

Столкновений участников марша с правоохранителями не было, полиция охарактеризовала «Марш Независимости» 2023 года как «один из самых спокойных». Правда, 56 человек всё же задержали – за использование различных пиротехнических средств, которых полиция изъяла более 1100 единиц. Закончился «Марш Независимости» митингом и концертом у Национального стадиона Польши.

Комментируя «Марш Независимости», телеканал FoxNews отметил, что в 2023 году «это мирное мероприятие, исторически омраченное ксенофобией и насилием, совпало с политическим сдвигом Польши в сторону центризма и левых партий, и ростом напряженности в отношениях с Украиной и ЕС».

Судя по тому, что антиевропейских лозунгов на манифестации было во много раз больше, чем антиукраинских, Брюссель для польских националистов пока остаётся куда большей угрозой, чем Киев.