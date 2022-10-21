Польские наемники надеются «оттяпать» себе кусок Украины, – участник СВО из Крыма

21.10.2022  15:11 (Мск), Симферополь
Максим Карпенко.  
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Война, Галичина, Дзен, НАТО, Польша, Украина
Новости Украины

Польша, как и другие страны НАТО уже участвуют в войне на стороне Украины. При этом, польские наемники заходят не просто так, а с целью «оттяпать» себе территорию разваливающейся Украины.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил руководитель крымского отделения «Союза добровольцев Донбасса» Виктор Аносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша, как и другие страны НАТО уже участвуют в войне на стороне Украины. При...

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«Надо не забывать, что против нас воюет весь блок НАТО. Только руками украинцев и тех наемников, которые туда зашли.

Поляков зашло очень много. Поляки, они тоже хитрые, они же не просто так туда заходят, а рассчитывают на тот кусочек Украины, который они хотят оттяпать.

Это они потом вспомнят еще, а пока они себя так ведут», – считает Аносов.

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