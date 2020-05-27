Польские отморозки и русофобы первыми попадут под ядерный удар – Кедми

27.05.2020, Москва, Максим Карпенко

Страны Восточной Европы, которые согласятся разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, должны быть готовы к тому, что они первыми попадут под вероятный удар со стороны России.

Об этом в эфире интернет-канала ITON-TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кедми, первыми под такой удар могут попасть Польша и Прибалтика.

«Самым лучшим, самым безопасным для любой страны НАТО – это чтобы на ее территории не было ядерного оружия. Потому что как только оно появляется, она, эта страна, превращается в абсолютную мишень для уничтожения ядерного оружия. Если речь идет о такой «большой» стране, как Бельгия, то я не знаю, что от Бельгии останется. Потому что уничтожать ядерное оружие и все, что с этим связано, не будут обычным оружием…

Больше всего этого боятся поляки. Несмотря на то, что в Польше достаточно отморозков, но они отлично понимают, что это значит для Польши. Это значит, что для Польши в случае любого военного конфликта не остается никаких шансов. Потому что одно дело, когда самолеты с ядерными зарядами находятся в Германии, и пока он взлетит, пока он долетит, все-таки, есть какое-то время. А тут он находится прямо на границе России. Поэтому уничтожению они будут подвергаться полностью.

И поэтому в Польше вряд ли кто-то, даже самые отчаянные отморозки и русофобы пойдут на то, чтобы разместить на территории Польши ядерное оружие. Я уж не говорю о прибалтах. Потому что я не знаю, как Россия к этому отнесется, я не знаю, будет ли она ждать, пока оружие это будет размещено. И предпримет ли она какие-то меры, чтобы этого не было», – заявил Кедми.