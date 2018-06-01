01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Польские паны в панике: сбор клубники под угрозой – украинцев не хватает

В Польше до 40% урожая клубники может остаться неубранным из-за нехватки работников из-за восточной границы, в частности из Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гаевничек, передает «Польское радио».

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По его словам, не только урожай клубники, но также вишни и малины, находится под угрозой. Все это из-за изменений в административно-правовых нормах.

«Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы», — зазнаичив Гаевничек.

Плантаторы обращаются к таможенным службам либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.

Министерство труда Польши готовит ряд решений для упрощения процедуры трудоустройства для иностранцев и, в частности, сокращения времени на получение разрешения на работу от соответствующих органов в Польше.