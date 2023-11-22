Польские перевозчики не намерены отступать в войне с Украиной

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Польские перевозчики, блокирующие границу для украинских фур, делают ставку на политическую ситуацию в своей стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш.

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Он напоминает, что по итогам парламентских выборов в Польше до сих пор не сформировано правительство, а пока в стране продолжает действовать кабинет Матеуша Моравецкого, представителя партии «Право и справедливость», которая набрала больше всего голосов, однако ей не хватило мандатов для большинства.

«Расчеты грузоперевозчиков только на это промежуточное состояние. Потому что в любом другом варианте с ними поступили бы очень жестко. В Польше помнят, как в конце 1990-х тех же протестующих фермеров разгоняли, когда ЕС ввел свои нормы и квоты, и никого это не волновало», – напомнил Коктыш «Известиям»

Он называет требования, предъявляемые польскими водителями, резонными, поскольку «украинские дальнобойщики забирают у них всякий рынок и оставляют голодными». Кроме того, он отмечает, что протесты поддерживается широкими массами населения в Польше.

Эксперт уверен, что «Праву и справедливости» не удастся сформировать правительство, а новым премьером станет Дональд Туск, который будет опираться на «Гражданскую платформу».

«В этом плане в рамках внутренних пертурбаций брать на себя ответственность за жесткие расправы с собственными дальнобойщиками из польских руководителей никто не хочет», – добавил политолог.

А вот экспертПольские перевозчики Финансового университета при правительстве России, в прошлом киевский политолог Денис Денисов считает, что часть требований протестующих может быть удовлетворена.

«Там должен быть компромисс, если говорить с нейтральной стороны. Но он сложнодостижим, поскольку после начала СВО для Украины были практически полностью открыты и либерализованы все ограничения ЕС, в том числе в плоскости таких экономических операций, как грузоперевозки. И в этих условиях, конечно, большой вопрос — как этот компромисс должен выглядеть, чтобы удовлетворить польских фермеров», – говорит Денис.

А Коктыш обращает внимание на ситуацию, когда Польша в одностороннем порядке ввела запрет на импорт украинской сельхозпродукции для защиты собственных аграриев.

«Сейчас ситуация может повернуться точно так же: ЕС не станет отменять своих решений по либерализации грузоперевозок с Украиной, но Польша будет игнорировать эти требования», – полагает Коктыш.

Напомним, что к антиукраинским протестам перевозчикам присоединились польские фермеры.