Польские подростки встали под флаги палачей собственного народа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Каждый год польские организации из США собираются в Нью-Йорке на Парад Пуласки, который является крупнейшим массовым мероприятием для польской диаспоры за рубежом.

На этот раз польские юные скауты из Польской скаутской ассоциации (ZHP) прошли на параде под украинскими флагами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Источники среди активистов польского меньшинства в США сообщают, что ZHP не мог позволить себе купить польские флаги для детей и молодежи, участвующих в параде.

Польские флаги стоят около 7 долларов за штуку. В результате украинские флаги, которыми польские дети размахивали в Нью-Йорке, были приняты бесплатно. Это вызвало возмущение со стороны активистов польского меньшинства.

Польскую молодежь на параде Пуласки сопровождали скауты из украинской организации «Пласт», которая была тесно связана с националистами, уничтожавших польское мирное население. В межвоенные годы польские власти запретили ее деятельность и отказали в регистрации. Теперь ее представители раздавали флажки польским детям.