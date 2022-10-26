Польские подростки встали под флаги палачей собственного народа

26.10.2022  09:55 (Мск), Варшава
Анджей Доленга.  
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Дзен, Нацизм, Политика, Польша, Скандал, Украина
Новости Украины

Каждый год польские организации из США собираются в Нью-Йорке на Парад Пуласки, который является крупнейшим массовым мероприятием для польской диаспоры за рубежом.

На этот раз польские юные скауты из Польской скаутской ассоциации (ZHP) прошли на параде под украинскими флагами.

Каждый год польские организации из США собираются в Нью-Йорке на Парад Пуласки, который является...

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Источники среди активистов польского меньшинства в США сообщают, что ZHP не мог позволить себе купить польские флаги для детей и молодежи, участвующих в параде.

Польские флаги стоят около 7 долларов за штуку. В результате украинские флаги, которыми польские дети размахивали в Нью-Йорке, были приняты бесплатно. Это вызвало возмущение со стороны активистов польского меньшинства.

Польскую молодежь на параде Пуласки сопровождали скауты из украинской организации «Пласт», которая была тесно связана с националистами, уничтожавших польское мирное население. В межвоенные годы польские власти запретили ее деятельность и отказали в регистрации. Теперь ее представители раздавали флажки польским детям.

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