Польские политики поднимаются против Украины и клеймят ЕС

Игорь Шкапа.  
20.02.2024 14:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Польша, Протесты, Сельское хозяйство, Украина


Евросоюз нашел огромные деньги на финансирование Украины, но не желает помочь польским фермерам, страдающим от ввоза украинского зерна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире TOK FM заявил Марек Савицкий, вице-председатель парламентского клуба партии  «Право и солидарность» и бывший министр сельского хозяйства.

Евросоюз нашел огромные деньги на финансирование Украины, но не желает помочь польским фермерам, страдающим...

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Он считает, что нужно срочное  вмешательство в ситуацию, поскольку Польшу ждет Армагеддон».

«Повторяю еще раз. Если Евросоюз мог себе это позволить и был вынужден это сделать, чтобы найти 50 миллиардов евро на военную помощь Украине, то, ради бога, пусть чиновники перестанут нести чушь о том, что нет 4 или 5 миллиардов евро», – негодует экс-министр.

Кроме того, в Варшаве прошла пресс-конференция с участием вице-маршала сейма Кшиштофа Босака, депутатов Анны Брылки и Евы Зайончковской-Герник.

«Этот кризис длится уже давно. Он не появился из ниоткуда. Это следствие атаки Брюсселя на польский аграрный сектор. Атака произошла в результате нарушения основного обещания, данного Европейским Союзом, а именно обещания взять на себя сельскохозяйственную и торговую политику Брюсселя и стабилизировать сельскохозяйственные рынки.

Евросоюз без каких-либо анализов и расчетов открыл европейский рынок для потока продукции из Украины, тем самым вызвав глубокий кризис в польской аграрной экономике, который длится уже второй год», – заявил вице-маршал.

По его словам, польские фермеры борются за свое выживание и качество продуктов.

«Потому что правила здравоохранения, которые действуют в Европейском Союзе, не действуют в Украине. Они в огромных количествах используют вещества, запрещенные в ЕС с 1990-х годов. И теперь, когда министр Секерский, или министр Колодзейчак, или другие правительственные чиновники говорят, что ничего нельзя сделать, мы говорим: вы лжете! Возможно!», – сказал Босак.

Анна Брылка представила проект постановления о запрете на импорт украинской агропродукции в Польшу.

Она добавила, что вырученные деньги идут не на помощь Киеву, а в украинские агрохолдинги с международным капиталом, которые, несмотря на войну, просто фиксируют гигантские прибыли.

«В январе Еврокомиссия, а это мошенничество против фермеров, представила еще один проект постановления о беспошлинной торговле между Евросоюзом и Украиной до июня 2025 года. Это не что иное, как мошенничество в отношении польских фермеров и европейских фермеров», – сказала политик.

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