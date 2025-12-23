Польские правые возмущены новыми уступками Зеленскому
Томаш Грабарчик, лидер лодзинской организации партии, язвительно встречает неадекватную поддержку Зеленского – «несколько женщин-депутатов визжали при виде президента Украины, как подростки на концерте Тейлор Свифт».
«Польское правительство в очередной раз показало, что для него главное-благополучие лидеров других государств, а не польский вопрос. Поляки видят, что нас как государство ограничили. С самого начала мы находимся на первой линии помощи Украине, и нам даже нет места за столом переговоров о мире. Ведущие СМИ и политики считают любую критику отношений с Украиной русской повесткой. Они просто не понимают, что интересы Киева не всегда идут рука об руку с нашими интересами. Они движимы эмоциями, и весь мир трет глаза от изумления, видя, что Польша все время дает себя обыгрывать», - заявил Грабарчик.
Витольд Туманович, депутат Сейма, возмущен, что Варшаве не удается заставить Украину пойти на эксгумацию останков поляков – жертв Волынской резни.
«Мы давно слышали аргумент, что «сейчас не время» для дела об эксгумации. Это именно то время. Другого, лучшего момента просто не будет. Польша оказала Украине огромную помощь. Вот почему сегодня мы имеем полное право ожидать реальных жестов, а не заявлений. Между тем, мы даже не получаем того, что должно быть очевидно. Эксгумация и достойное захоронение польских жертв-это не вопрос благодарности. Это долг. Долг перед семьями, перед историей и перед элементарным достоинством наших граждан», - заявил Туманович.
Еще один депутат Гжегож Плачек указывает, что решение об оказании новой помощи Украине принято в обход Сейма.
«Евросоюз планирует предоставить Украине кредит в размере около 90 миллиардов евро, финансируемых за счет общего долга Европейского Союза. В документах ЕС указывается, что целевым источником погашения этого кредита будут средства, полученные в будущем от российских военных репараций или активов. Проблема в том, что Россия никогда в истории не выплачивала такого рода репарации, и их получение остается чисто гипотетическим. В случае отсутствия такой выплаты вся финансовая ответственность ложится на государства-члены Европейского Союза (кроме трех, которые выразили свое несогласие!
Сумма в 4 миллиарда евро-это не «бухгалтерская деталь». Это уровень, сопоставимый с годовыми расходами на крупные социальные программы или с ключевыми инвестициями в инфраструктуру государства», – возмущен депутат.