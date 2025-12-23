(Мск) , Представители польской правой партии «Конфедерация» выступили с рядом критических заявлений по поводу отсутствия выгодных для Варшавы итогов визита Владимира Зеленского, состоявшегося на минувшей неделе.

Томаш Грабарчик, лидер лодзинской организации партии, язвительно встречает неадекватную поддержку Зеленского – «несколько женщин-депутатов визжали при виде президента Украины, как подростки на концерте Тейлор Свифт».

«Польское правительство в очередной раз показало, что для него главное-благополучие лидеров других государств, а не польский вопрос. Поляки видят, что нас как государство ограничили. С самого начала мы находимся на первой линии помощи Украине, и нам даже нет места за столом переговоров о мире. Ведущие СМИ и политики считают любую критику отношений с Украиной русской повесткой. Они просто не понимают, что интересы Киева не всегда идут рука об руку с нашими интересами. Они движимы эмоциями, и весь мир трет глаза от изумления, видя, что Польша все время дает себя обыгрывать», – заявил Грабарчик.

Витольд Туманович, депутат Сейма, возмущен, что Варшаве не удается заставить Украину пойти на эксгумацию останков поляков – жертв Волынской резни.

«Мы давно слышали аргумент, что «сейчас не время» для дела об эксгумации. Это именно то время. Другого, лучшего момента просто не будет. Польша оказала Украине огромную помощь. Вот почему сегодня мы имеем полное право ожидать реальных жестов, а не заявлений. Между тем, мы даже не получаем того, что должно быть очевидно. Эксгумация и достойное захоронение польских жертв-это не вопрос благодарности. Это долг. Долг перед семьями, перед историей и перед элементарным достоинством наших граждан», – заявил Туманович.

Еще один депутат Гжегож Плачек указывает, что решение об оказании новой помощи Украине принято в обход Сейма.