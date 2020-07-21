Польские проходимцы доказали неполноценность украинского государства

21.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Задержание бывшего главы «Укравтодора» Славомира Новака, а также бесславное правление экс-главы «Укрзализныци», польского рок-музыканта Бальчуна Войцеха, свидетельствует о том, что экспорт из Польши в украинское правительство или на ключевые должности «варягов-проходимцев» становится системой.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша – это государство и на бумаге, и в реале, а не как Украина – только на бумаге, к сожалению. И там действительно работает и прокуратура, и следствие, там нет дурацких 100-500 организаций антикоррупционных, которые копируют функции друг друга, а по сути результата нет. Поэтому я думаю, что с переизбранием Дуды это никак не связанно, там свои причины.

Я думаю, задержание Славомира Новака, бывшего главы «Укравтодора» должно наконец-то расставить акцент в присутствии так называемых варягов в нашем правительстве или на ключевых должностях.

Потому что после майдана нам рассказывали многие политики западного толка, что это чуть ли не спасение, мы сами не можем и мы коррумпированные, нам не доверяют – украинцам и украинским чиновникам, значит будем привлекать западных. Тут даже, знаете, дело не в том, что западные, а дело в том, что они бестолковые, они не имеют отношения к тем институциям, которые возглавляют», – заявил Гайдай.

«Вот, вспомнили про Бальчуна Войцеха – как рокер может возглавлять «Укрзализныцю»? Самое интересное, он получал, если я не ошибаюсь, где-то тысяч 10 долларов ежемесячной зарплаты (если не больше), а потом, когда вернулся в Польшу сказал: «Ой, боже как тяжело тут было работать за 15 или 10 тысяч долларов».

А то, что у нас растут грибы в поездах (и я не буду про другие прелести рассказывать), то, что у нас не модернизируется ничего, имея Крюковский вагоностроительный завод, заводы в Киеве и во Львове, которые делают трамваи «Электрон», мы не можем модернизировать. Зато какой-то польский рокер будет рассказывать нам, как ему тут сложно и тяжело работалось. Может быть он в шахту спустится и с шахтерами поработает тогда?» – возмутился Гайдай.