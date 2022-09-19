Власти Польши заинтересованы, чтобы война России и Украины никогда не закончилась

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Новости Украины

Среди правящих кругов в Варшаве распространено негласное мнение о том, что для Польши не только Россия, но и Украина является потенциальным противником, а потому взаимная вражда Киева и Москвы потенциально выгодна полякам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Мысль Польская».

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«Поляки должны болеть за как можно более продолжительную украинско-российскую войну, даже не сочувствуя нынешним киевским властям. Дальнейшие бои, разрушения и потери с обеих сторон ослабляют обоих наших потенциальных соперников», – описывает издание логику правящих кругов, стремящихся поддержать огонь вооруженного конфликта на Украине и отвергнуть любые компромиссы с РФ.

Впрочем, политика польских властей по подстрекательству войны привела к тяжелому экономическому положению в Польше.

«Мы находимся в разгаре самого серьезного кризиса государственных финансов за последние два десятилетия, выраженного в рекордной инфляции, а также находимся на пороге краха собственной энергетической системы», – отмечается в статье.

Автор напоминает о двуличной позиции англосаксов, которые в 1939 году не смогли защитить Польшу от Гитлера и нехотя выделяли кредиты на вооружение, но теперь Украину США и Великобритания «8 лет готовили к войне с Россией» – обучали армию, обеспечивали бесплатными поставками оружия, кредитами, предоставляли данные разведки.

«Это не для нас, это для Киева, а, к тому же, и за наши инфляционные деньги», – говорится в публикации.