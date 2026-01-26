Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польша рискует столкнуться с еще большим наплывом украинских товаров в случае прекращения боевых действий в бывшей советской республике.

Об этом пишет портал Polska rolna, специализирующийся на новостях АПК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина является крупным производителем продуктов питания, значимым игроком на мировом рынке, который может наводнить Польшу и всю Европу своими более дешевыми продуктами, что вызвало протесты со стороны польских и других фермеров», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Указывается, что одним из немногих продуктов питания, по которым сейчас Польша имеет положительный торговый баланс с Украиной, является молочка.

Однако президент президент Ассоциации польских переработчиков Марцин Гидзик предупреждает: уже через несколько лет украинские производители будут иметь переизбыток производства молока сверх собственных потребностей.