Польские СМИ: Если закончится война – придут украинские конкуренты
Польша рискует столкнуться с еще большим наплывом украинских товаров в случае прекращения боевых действий в бывшей советской республике.
Об этом пишет портал Polska rolna, специализирующийся на новостях АПК.
«Украина является крупным производителем продуктов питания, значимым игроком на мировом рынке, который может наводнить Польшу и всю Европу своими более дешевыми продуктами, что вызвало протесты со стороны польских и других фермеров», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Указывается, что одним из немногих продуктов питания, по которым сейчас Польша имеет положительный торговый баланс с Украиной, является молочка.
Однако президент президент Ассоциации польских переработчиков Марцин Гидзик предупреждает: уже через несколько лет украинские производители будут иметь переизбыток производства молока сверх собственных потребностей.
«Польская молочная промышленность прекрасно понимает, что это значит, поскольку сама имеет 30-процентный избыток. Было бы наивно ожидать, что украинцы будут избегать попыток выхода на польский рынок и вместо этого сосредоточатся на рынках, расположенных далеко. Окончание войны, хотя и необходимое и желаемое, значительно изменит экономический ландшафт Восточной Европы. Сможет ли наша молочная промышленность справиться с притоком продовольствия из Украины?» – тревожится Polska rolna.
