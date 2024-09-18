Польские СМИ: мобилизация беженцев в «Украинский легион» провалилась, но Киев не теряет оптимизма

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Польский сайт forsal.pl возвращается к теме формируемого в Польще «Украинского легиона», куда Варшава и Киев хотят завербовать украинских военнообязанных беженцев, нащедших приют в Польше.

«Украинские власти с жадностью смотрят на Польшу. Они видят здесь целое море армейских новобранцев», – утверждает издание.

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По словам автора публикации, украинские власти уже знают, сколько их соотечественников, которые могли бы помочь в защите страны, живут в Польше. Эти данные якобы предоставил новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, при этом надеясь, что создание так называемого Украинского легиона пойдет гораздо быстрее, чем раньше.

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Издание попыталось найти ответ на вопрос, насколько реалистичны такие планы и на сколько новобранцев могут рассчитывать организаторы «Украинского легиона».

«Одним из способов, с помощью которого Польша могла бы помочь украинцам, проживающим на наших краях, выполнить свой гражданский долг, стала идея создания в нашей стране так называемого Украинского легиона. О его создании было объявлено во время визита президента Зеленского в Польшу в июле, и, по первоначальным замыслам, подразделение должно было полностью состоять из украинских добровольцев», – говорится в публикации.

Оснащенный и обученный в Польше «легион» предполагалось затем отправить на Украину, дав его право вернуться в Польшу после окончания службы.

Однако, все пошло не так. «Несмотря на грандиозные заявления, работа по созданию такого подразделения затянулась на неопределенный срок, и, как недавно сообщила Dziennik Gazeta Prawna, она так и не началась. Документ, по которому такой набор вообще был бы возможен, должен был быть подписан между Киевом и Варшавой еще в начале сентября, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки», – говорится в публикации.

Тем не менее, Андрей Сибига настроен оптимистично, хотя он в курсе проблем с созданием Украинского легиона.

«Этот проект, как мне кажется, будет очень важным с точки зрения, укрепления нашей обороноспособности», — цитирует министра украинское информационное агентство Укринформ.

Чтобы как-то исправить ситуацию, уже этой весной украинские консульские учреждения в Европе связали выдачу консульских документов мужчинам призывного возраста с необходимостью предъявления военного билета.

Это, конечно, не означает, что каждый годный к военной службе украинец, проживающий в странах ЕС, будет призван в армию, но это даст стране представление о возможных кадровых резервах, отмечает автор статьи.

«По нашим оценкам, по оценкам украинской стороны, сегодня в Польше проживает около трехсот тысяч граждан – мужчин мобилизационного возраста, а всего за рубежом – около миллиона», – сказал Сыбига во время 20-го заседания Ялтинской европейской стратегии в Киеве, а его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».

Министр подчеркнул, что обязанность защищать родину лежит на всех гражданах, независимо от места их проживания. Его страна же намерена быть последовательной в этом вопросе. «Речь идет еще и о справедливости», — заключил Сибига.