Польские СМИ: Не танки Путина представляют угрозу, а топчущие нас массы украинских переселенцев

05.09.2022  17:51 (Мск), Варшава
Михаил Рябов.  
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Дзен, Польша, Украина, Эмиграция
Новости Украины

Издание Neon опубликовало материал с критикой продолжающейся бездумной политики Варшавы по привлечению украинских мигрантов и помощи Киеву на фоне растущих экономических проблем для собственного польского населения.

 «В окрестностях Варшавы, Вроцлава, Гданьска и Щецина, а также в Подкарпатье украинцы в настоящее время составляют до 40 процентов населения», – указывает автор.

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Издание Neon опубликовало материал с критикой продолжающейся бездумной политики Варшавы по привлечению украинских мигрантов...

Только 13% украинцев устроились на легальную работу. Остальные получают пособия, на которые уже потрачено 15,9 миллиарда злотых.


«К нам въехала масса людей, эквивалентная примерно 1/6 населения нашей страны… Не работать, не платить налоги, получать пособия, пользоваться услугами здравоохранения и в подавляющем большинстве не быть легендарными матерями-одиночками с детьми», – пишет издание.

Более того, как известно, украинская продукция получила льготные условия на рынке Польши. Это привело к потерям польских производителей в размере 10 млрд злотых.

Интересно, как обстоит ситуация с украинцами в Великобритании.

«Великобритания, главная в настоящее время сила Запада, поддерживающая режим в Киеве своим собственным иммиграционным ресурсом, более чем сдержанно ведет хозяйство, сначала вообще не выдавая виз украинцам, а затем направляя их в свою самую нелюбимую часть – Шотландию».

Ситуация может еще ухудшиться зимой, когда на Украине ожидается энергетический кризис, что вызовет новый поток беженцев в Польшу.

«Осенью и зимой на Украине будет дороже, темнее и холоднее. И если, как потревожил мир Юрий Витренко, глава Нафтогаза, нужно будет в предстоящий отопительный сезон снизить температуру в украинских квартирах до 17-18 градусов, то почему бы не переехать в теплую и гостеприимную Польшу, где за коммунальные услуги платят переселенцам государство и местные органы власти?» – говорится в публикации.

Причем, новая волна беженцев будет иной. Если сначала в Польшу ехали состоятельные украинцы, то сейчас потянется беднота.

«Данные из Украины не оставляют иллюзий. В Польшу собирается с очередной волной переселения не менее 3 миллионов человек, и эта цифра может спокойно достичь еще 5 миллионов. И это будут принципиально отличающиеся от предшественников в материальном положении новички.

Вопреки сказкам, подаваемым расчувствовавшимся полякам, – сначала приехали те, кто был лучше обеспечен, подготовлен к эмиграции и вообще не подвергался опасности, потому что это были выходцы преимущественно из Центральной Украины, до сих пор не охваченной боевыми действиями. Между тем сейчас к нам вливается украинская беднота. А там пропасть после десятилетий реформ и прозападного курса на самом деле еще глубже, чем польская.

Сейчас не танки Путина представляют угрозу, а топчущие нас массы украинских переселенцев, нагружающие сверх меры польскую экономику. Мы должны начать защищаться. Мы должны проснуться», – призывает автор.

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