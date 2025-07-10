Польские СМИ о фашистской Латвии: «Неожиданный эффект «дерусификации». Поддержка Украины падает»

Михаил Рябов.  
10.07.2025 12:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Латвия, Прибалтика, Пропаганда, Русофобия, Социология, Украина


Свежая социология фиксирует, что среди русскоязычных жителей Латвии упал процент поддерживающих Украину, сокрушается польское издание Interia.

Авторы напоминают, что с началом СВО в латышские власти проводили политику оголтелой дерусификации – закрывали русскоязычные СМИ, сносили советские памятники, запрещали использование русского языка в публичной сфере – «в надежде, что меньшинство, не говорящее на латышском, не поддастся кремлевской пропаганде».

Свежая социология фиксирует, что среди русскоязычных жителей Латвии упал процент поддерживающих Украину, сокрушается польское...

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«Между тем, последний опрос указывает на снижение поддержки Украины среди русскоязычных жителей Латвии», – говорится в публикации.

В начале СВО компания SKDS провела опрос среди русскоязычных респондентов. Тогда в поддержке России открыто признались 14%, заявили о симпатиях Украине 31%, а 46% воздержались.

Три года спустя исследование было повторено.  Теперь число симпатизантов Украине снизилось, зато стало 55% тех, кто выбрал пункт «Я не поддерживаю ни одну из сторон».

Издание косвенно признаёт, что такая социология свидетельствует об обратной реакции русскоязычных.

«В стране демонтированы десятки памятников и других объектов, связанных с Советским Союзом и Россией. Парламент, в свою очередь, одобрил закрытие русскоязычных центров общественного телевидения.

Русский язык исчезает и с других платформ публичного пространства-например, с банкоматов и других электронных систем. Политики объясняют это «усилением национальной безопасности». Однако многие русскоязычные жители Латвии воспринимают это как нападение на их права и попытку диктовать им, что и как им думать», – говорится в статье.

Издание приводит в пример более хитрую политику, которую проводит соседняя Эстония – там наоборот запустили СМИ на русском, которые настраивают русскоязычных граждан против Москвы.

«Совсем другой путь общения с русскоязычным населением выбрала соседняя Эстония. После аннексии Крыма там значительно увеличилась поддержка вещания на русском языке, и даже был создан отдельный телеканал, ETV+, вещающий публично. После начала полномасштабной войны еще больше поддержали частные СМИ на русском языке, лишенные кремлевской пропаганды», – нахваливают поляки иезуитскую политику Таллинна.

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