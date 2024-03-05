Польские СМИ ставят на место Зеленского за возврат к опасной риторике

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Президент Украины Владимир Зеленский решил вернуться к оказанию давлению на Польшу из-за неутихающих протестов против ввоза украинского зерна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польское издание Rzeczpospolita.

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«Президент Украины Владимир Зеленский возвращается к оказанию давления в СМИ и риторической тактике в отношении Польши. Он надеется, что таким образом он призовет правительство в Варшаве прекратить протесты на польско-украинской границе. Однако эффект может быть противоположным», – говорится в статье.

Автор подчеркивает, что украинские власти не хотят тушить конфликт.

«К сожалению, власть в Киеве действует иначе. Они еще больше раскачают лодку польско-украинских отношений в то время, когда взвешивается будущее дальнейшей помощи Украине со стороны западного мира», – продолжает издание.

Президенту Зеленскому припомнили, что с трибуны ООН он обвинил Польшу, что готовит «сцену для московского актера».

«Это возмутило многих поляков, которые с самого начала войны самоотверженно поддерживали миллионы украинцев. И это де-факто заморозило отношения Киева с правительством ПиС. Тогда на Днепре предполагалось, что конфликт закончится и фермерский вопрос будет решен сразу после осенних парламентских выборов. Была надежда, что новое правительство в Варшаве «все наладит». Однако произошло обратное. Конфликт только обострился, и граница была практически полностью парализована. Зеленский вернулся к старой, опасной риторике в отношении Польши. Сейчас в Киеве считают, что протесты фермеров, «используемые политиками», прекратятся после местных выборов в Польше. И они снова будут разочарованы. В Польше нет военного положения, протесты фермеров запретить невозможно», – предупреждает издание.

Отмечается, что Зеленский мог бы сделать первый шаг.

«Не дожидаясь результатов этих переговоров, Украина могла бы уже сегодня сделать первый шаг и полностью отказаться от транзита «чувствительной» продукции для польских фермеров. Ведь президент Украины недавно утверждал (данные за январь), что только 5 процентов украинской сельскохозяйственной продукции экспортируется через территорию Польши. Так стоит ли игра свеч? Может быть, стоит такой небольшой ценой очистить границу и ликвидировать многомиллионные потери украинского бюджета из-за протеста польских фермеров?», – резюмирует издание.