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Ни один из обсуждаемых на Западе сценариев завершения боевых действий уже не может считаться «полной победой Украины». Более того, самые высокие шансы имеет не «корейский сценарий» (20% территорий заняты армией России, остальные – в зоне контроля Запада), а «грузинский», когда и потерянные области, и остальная часть Украины оказываются в орбите Москвы.

Об этом с горечью пишет автор польского портала Obserwator Finansowy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее вероятный – и, к сожалению, худший из реалистичных – сценарий называется «Грузия». 50% шансов того, что Украина, хотя и номинально независимая, останется без гарантий безопасности, постепенно теряя интерес Запада. Демократия начнет разрушаться, инвесторы отступят, часть беженцев не вернется. Украина, дрейфующая в геополитическом вакууме, все больше зависит от соседей, в том числе и от Москвы. Так случилось с Грузией», – говорится в публикации.

Автор признает, что «ни один из реальных сценариев сегодня не несет для Украины полной победы».

«Наиболее тревожным является грузинский сценарий – дрейф к кажущемуся спокойствию, но без реальной привязки к западным структурам. Такой «мир» основывался бы на усталости Запада, капитуляции перед политикой свершившихся фактов и молчаливом признании русских завоеваний. Это решение отвечает логике Кремля: Путину больше не нужно контролировать всю Украину, ему достаточно, чтобы мир принял новый статус-кво – урезанную, нейтрализованную, разоруженную и политически деморализованную страну».

В публикации утверждается, что объявленные Россией цели СВО на Украине – «не условия мира, а условия вассализации».