Идея создания «Польско-украинской унии» должна стать предметом изучения, пишет польская Gazeta Finansowa.

«Еще в 2000 году Путин в беседе с премьер-министром Туском в шутку предложил разделить Украину и передать Польше земли вплоть до Збруча . Хотя Польша отвергла такое мышление и поддерживает целостность Украины, Россия продолжает вдохновлять подобные нарративы», – говорится в публикации.

Как следует из материала, мысли о поглощении украинских земель полякам все же не чужды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Появились также концепции создания новой модели сотрудничества, напоминающей бывшую польско-литовскую унию – сегодня понимаемую как польско-украинская уния. Такой проект мог бы сблизить Украину с Западом, даже без формального членства в ЕС, и в то же время дать Польше роль лидера в процессе восстановления Украины.

Украина сталкивается с огромной коррупцией – по оценкам, до 40 процентов передаваемой помощи крадется. В этой ситуации возникает идея, что Польша – более стабильная и организованная – будет основным партнером Украины в восстановлении и проведении реформ, особенно в области самоуправления, которое в Польше оказалось успешным.

В долгосрочной перспективе может возникнуть свободная конфедерация, в которой Украина сохранит полный суверенитет, но будет тесно сотрудничать с Польшей и ЕС – не путем поглощения, а путем интеграции. Хотя это все еще только концепции, их стоит проанализировать», – отмечает газета.