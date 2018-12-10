Польские союзники украинских наци устроили антироссийские скачки на сцене

10.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Польские радикалы, симпатизирующие украинским националистам, попытались сорвать концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова, который выступал в городе Быдгощ.

Как сообщает местный ресурс OKO.press, два радикала выбежали на сцену после исполнения песни «Священная война», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хулиганы перевернули стойку с российским флагом, выбежали на сцену и растянули плакаты с надписями: «Слава украинцам, сражающимся за вашу и нашу свободу», «Кремлевский расизм – вон за Дон».

В руках у них также были связанные узлом флаги Украины и Польши. Едва успев проскандировать «Руки прочь из Украины», польские радикалы были «скручены» охраной и переданы полиции.

Напомним, почти два года назад, в ночь на 25 декабря в районе Сочи разбился российский военный Ту-154, на борту которого было 83 пассажира и 8 членов экипажа. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию, а на его борту был костяк ансамбля им. Александрова.