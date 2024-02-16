Польские спецслужбы: Украинцы шпионят в пользу России

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Гражданину Украины грозит 12 лет тюремного заключения в Польше. Местное Агентство внутренней безопасности обвиняет его в работе на российскую разведку и подготовке диверсий.

Об этом сообщает «Польское радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агентство внутренней безопасности получило информацию о том, что гражданин Украины, действуя от имени российских спецслужб, планировал поджечь объекты во Вроцлаве, которые расположены вблизи элементов стратегически важной инфраструктуры».

Арестовали украинца 31 января, три месяца он будет находится под стражей до решения суда.

По мнению политолога Олега Хавича, поиск российских шпионов – это любимое занятие политиков в Польше, а сейчас, накануне выборов, этот вопрос снова актуализируется.

«Поиск российских шпионов – это любимое занятие польских политиков, по крайней мере с 2014 года. Было забавно наблюдать, как представители обеих партий – «Право и справедливость» и «Гражданская коалиция» еще задолго до выборов обвиняли друг друга в том, что они – русские агенты. Придумывались всякие признаки того, что любые заявления, недостаточно русофобские, – уже являлись признаком того, что этот политик является «агентом Кремля», – скзаал эксперт.

По его словам, ситуация значительно ухудшилась после начала СВО.

«Сейчас, после смены власти, немного уменьшилась напряженность, но не уменьшилась сущность русофобской риторики правительственных медиа, что сразу же вызвало обвинение со стороны попавших в оппозицию «Права и справедливости». Поэтому, я думаю, что новая власть будет тоже бороться со «шпионами», доказывать, что она – не «агенты Москвы» просто для того, чтобы накануне местных выборов в апреле и выборов в Европарламент в июне этого года получить голоса русофобского электората», – заявил Хавич «ПолитНавигатору».