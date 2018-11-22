Польские студенты устроили скандал на львовском кладбище

22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Во Львове задержали трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей Лычаковского кладбища.

Об этом сообщил заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко на своей странице в Facebook.

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“Только что на Лычаковское кладбище работники и охрана кладбища задержала трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища (возле места польских военных захоронений). Провокаторы будут переданы правоохранительным органам для совершения действий в соответствии с действующим законодательством”, – сообщил Москаленко.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

4 ноября польские футбольные фанаты зажгли файеры на кладбище орлят во Львове.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за снос скульптур львов с польского кладбища орлят, расположенного на Лычаковском кладбище.

В Институте национальной памяти Польши заявили, что скульптуры львов должны оставаться на кладбище орлят, поскольку не могут представлять угрозу для суверенитета и независимости Украины. В МИД Польши отметили, что решительно против сноса скульптур.

За попытки зажечь файеры на Лычаковское кладбище во Львове полиция открыла уголовное производство по статье “хулиганство”. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Львовской области.

“По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Решается вопрос об уведомлении иностранцам о подозрении в совершении этого преступления и избрание для них меры пресечения”, – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, сегодня на территории Лычаковского кладбища охранники объекта задержали трех мужчин, которые пытались зажечь пиротехнические средства – так называемые файеры.

“Лица мужчин, задержанных охранниками, установлены – это иностранцы в возрасте 22, 24 и 26 лет, по их словам, они студенты. Правоохранители изъяли два использованных “фаера”, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия”, – сообщили в ГУНП.