Польские танки беспрепятственно идут к линии фронта, топливо им поставляет Казахстан

Вместо разовых демонстративных ударов по ТЭЦ Россия должна ежедневно бить по пунктам разгрузки тяжелой техники и скоплениям ГСМ.

Об этом в эфире «Соловьев Live» высказался военный эксперт Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За это время (с 2014 года), они использовали те нюансы, о которых много раз говорили. Первое – мобилизационного подготовленного ресурса – 1 млн человек. Говорил в течение восьми лет. Из них – 300-400 тыс. прошли через зону боевых действий.

Они отмобилизовались, перевооружились благодаря западной помощи, которая поставлялась. Неплохое оружие на Западе, кто бы что ни говорил у нас. Те же гаубицы 155 мм. Сейчас выяснилось, что поставляли реактивные снаряды высокоточные, которые бьют на 70-80 км. И многое другое.

Поставки шли практически беспрепятственно. Каким образом польские 232 танка поступили в зону боевых действий, если для того, чтобы разгрузить один танк или батальон – 30 танков – нужно много времени?

На следующий день, разговариваю с Безсоновым (замминистра информации ДНР – ред.) – отличный человек, болеет душой за дело. Спрашиваю: «А где станция разгрузки тяжелой техники находится?». Он называет населенный пункт в 70 км от линии фронта. Почему столь беспрепятственно разгружают?

Сегодня слышу, как начались удары по энергосистемам и т.д. А по местам разгрузки боевой техники тяжелой – что, беспрепятственно шло?» – привёл пример Багдасаров.