Польские танки беспрепятственно идут к линии фронта, топливо им поставляет Казахстан
Вместо разовых демонстративных ударов по ТЭЦ Россия должна ежедневно бить по пунктам разгрузки тяжелой техники и скоплениям ГСМ.
Об этом в эфире «Соловьев Live» высказался военный эксперт Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За это время (с 2014 года), они использовали те нюансы, о которых много раз говорили. Первое – мобилизационного подготовленного ресурса – 1 млн человек. Говорил в течение восьми лет. Из них – 300-400 тыс. прошли через зону боевых действий.
Они отмобилизовались, перевооружились благодаря западной помощи, которая поставлялась. Неплохое оружие на Западе, кто бы что ни говорил у нас. Те же гаубицы 155 мм. Сейчас выяснилось, что поставляли реактивные снаряды высокоточные, которые бьют на 70-80 км. И многое другое.
Поставки шли практически беспрепятственно. Каким образом польские 232 танка поступили в зону боевых действий, если для того, чтобы разгрузить один танк или батальон – 30 танков – нужно много времени?
На следующий день, разговариваю с Безсоновым (замминистра информации ДНР – ред.) – отличный человек, болеет душой за дело. Спрашиваю: «А где станция разгрузки тяжелой техники находится?». Он называет населенный пункт в 70 км от линии фронта. Почему столь беспрепятственно разгружают?
Сегодня слышу, как начались удары по энергосистемам и т.д. А по местам разгрузки боевой техники тяжелой – что, беспрепятственно шло?» – привёл пример Багдасаров.
Эксперт предупредил, что сейчас топливом ВСУ обеспечивает Казахстан.
«Второй вопрос – ГСМ. Восемь лет говорили, что нельзя поставлять стратегическое сырье, горюче-смазочные материалы – нефтепродукты. И так далее. А они продолжают поступать. Откуда они поставляются? С территории Румынии по Дунаю, скапливаются в большом количестве в конкретных портах. Почему скапливаются, почему доходят до линии фронта.
Из чьей нефти делаются? Румынские месторождения нефти иссякли давно. Нефть идет, если верить некоторой информации, из одного из государств ОДКБ – нашего союзника. Проходит через порт в Новороссийск, поступает через Румынию, а там перерабатывается на одном из крупнейших нефтеперегонных заводов в Европе и поступает (на линию фронта – ред.).
Кто-то мне может объяснить, что происходит?.. Без нефтепродуктов, ГСМ техника – бесполезна. Но противник, совершенно свободно, открыто, пользуясь ситуацией, формировал и формирует новые части», – говорил аналитик.
Спасибо!
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