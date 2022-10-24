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Историческая политика польских властей больше не ведет только к аннулированию вклада Советского Союза в победу над нацизмом. Она также подразумевает аннулирование, стирание из памяти истории самой Польши и поляков.

Деревня Гора Святой Анны находится в восточной части Опольского воеводства, недалеко от Силезии. Эта территория была присоединена к Польше благодаря победе над Третьим рейхом. После войны власти Варшавы решили поставить здесь символический памятник, отсылающий к польско-немецкому сражению во время одного из силезских восстаний в 1921 году.

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Большое сооружение, спроектированное известным художником и скульптором Ксаверием Дуниковским, было возведено, чтобы напомнить об истории сражений за эту местность. Он был торжественно открыт в 1955 году.

Его отдельные части призваны напомнить об исторических этапах борьбы за польскую Силезию – со времен династии Пястов до 1945 года. На протяжении многих десятилетий у памятника проходили важнейшие юбилейные торжества региона.

В этом году на торжествах у памятника присутствовали министр обороны Мариуш Блащак и его заместитель Марцин Оциепа. Первый сообщил, что его министерство выделит деньги на реконструкцию памятника. Последний подчеркнул, что памятник необходимо декоммунизировать.

Что для этого нужно? Убрав колонну, напоминающую об освобождении этих земель в 1945 году польской армией и Красной армией. Таким образом польские власти выполняют требование, которое на протяжении многих лет проповедовали немецкие националистические круги, выступающие против принадлежности этих земель Польше.