Польские власти полюбили бандеровцев с корыстными целями – ЗУНР

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Ради увеличения своего геополитического влияния в Европе Варшава готова временно поступиться гонором и забыть о том, что в Киеве героизируют Бандеру и других организаторов массовых убийств поляков.

Об этом пишет польско-украинский портал ЗУНР.

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Польские политики и политологи обеспокоены тем, что Польша постепенно теряет свое влияние на Украину (а вместе с этим – и геополитическое лидерство в регионе), поскольку поляков здесь опережают балтийские страны, которые проводят еще более острую политику в отношении РФ.

Выход из ситуации в польском политикуме видят в активизации треугольника «Великобритания – Польша – Украина». Еще один инструмент, за счет которого в Варшаве рассчитывают усилить свое лидерство – переформатирование проекта Инициатива «Трех морей» с интеграцией в него Украины.

«Поэтому ради увеличения своего геополитического влияния в регионе Польша даже отказалась от ультиматумов типа «с Бандерой Украина в ЕС не войдет», отмечает издание.

При этом, несмотря на геополитические амбиции Варшавы, в польском обществе вопрос Волынской резни был и остается самым сложным вопросом в польско-украинских отношениях. Поляки недовольны тем, что культ УПА стабильно развивается на Украине после «оранжевой революции», пусть даже речь идет преимущественно об антисоветских действиях УПА.

Однако, поскольку Россия аргументирует свою спецоперацию на Украину именно тем, что эта страна является «бандеровско-нацистским государством», ради увеличения своего геополитического влияния в Европе Варшава готова даже временно поступиться гонором. То есть забыть о том, что в Киеве героизируют Бандеру и других организаторов массовых убийств поляков.

Вопрос только в том, это ситуативное, тактическое изменение польской политики – или стратегическое, и ответа на него пока нет, отмечает польско-украинский портал.