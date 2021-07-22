Польские власти посчитали белорусов людьми второго сорта

22.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Журналистское следствие портала польского Onet выявило очередной скандал, связанный с растратой бюджетных средств на борьбу с пандемией. Оказалось, что польская государственная программа производства в Польше защитных масок, закончилась полным провалом. Потери госбюджета оцениваются в сумму 258 миллионов злотых (около 60 миллионов евро).

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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К мошенничеству времен пандемии все уже привыкли. Польша здесь не исключение. Может быть, оригинальное всего лишь то, что большинство средств, скорее всего, не попало в карманы чиновников или политиков, а их просто выбросили на ветер. Государственное Агентство развития промышленности (ARP) купило для шитья польских масок неподходящий, низкокачественный материал, из которого, по мнению экспертов, производить можно максимум защитные маски для строителей, но точно не защищаться от коронавирусной инфекции.

Поэтому маски не прошли сертификации соответствия европейским стандартам (знак CE, свидетельствующий о допущении данного товара для употребления на территории Евросоюза). Большинство из произведенных на деньги польских налогоплательщиков масок с весны 2020 года хранится на складах.

Однако пресс секретарь ARP сообщил, что 4 миллиона масок было передано Белоруссии в рамках гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной пандемией. Действительно, в конце апреля 2020 года грузовики из Польши привезли в соседнюю республику такого рода помощь. Качество масок, по всей видимости, белорусская сторона не проверяла. А, может, и проверяла, но дипломатически промолчала во избежание международного скандала. Напомним, что все происходило еще до августовских выборов президента и последовавших за ними массовых беспорядков, напоминающих попытку «цветной революции».

В итоге белорусы получили «защитные маски» самого низкого качества под видом гуманитарной, «добрососедской» помощи. На это практически никто из возмущенных в Польше скандалом не обратил внимание. А это, кстати, очень любопытный момент. Нередко слышим, что страны Запада отправляют в постколониальные страны Африки некачественные, бракованные товары, которые из-за плохого качества никто в Европе даже бесплатно не возьмет.

Варшава относится к Белоруссии так, как Бельгия к Конго. Как к своей бывшей колонии, населенной людьми второго сорта, которым можно отправить весь хлам и в обмен ожидать благодарности. К сожалению, пока это отношение целиком не изменится, сложно вообще представить, чтобы Польшу не только воспринимали серьезно, но и элементарно уважали в Восточной Европе.