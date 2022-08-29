Польские водители угрожают заблокировать поставки топлива на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Более двух тысяч грузовых автомобилей, среди которых много польских, уже несколько дней стоят перед пограничным переходом Дорогуск – Старовойтово, стремясь зарегистрироваться и проследовать транзитом на родину.

Это практическое измерение «сотрудничества» Киева с Варшавой. Призрак протестов водителей уже висит над польско-украинской границей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Время ожидания пересечения границы с Польшей увеличилось до 12-13 дней. Почему?

Украинские таможенные и пограничные службы начали тщательно проверять пустые грузовики, которые возвращаются с Украины. В том числе и те, которые везли гуманитарную помощь.

Проверка пустых машин исключена польско-украинским межправительственным соглашением, которое должно было упростить движение между двумя странами. Однако только польская сторона соблюдает соглашение. Украинские службы полностью игнорируют его существование.

Польские водители стали жертвами всей этой ситуации. Нападения украинских водителей на поляков становятся все более частыми. Их машинам разбивают зеркала и стекла, прокалывают шины. Кроме того, похоже, что уже есть несколько случаев избиения поляков украинцами.

Если такие случаи попадают в череду организованных действий, то, вероятно, можно говорить о попытке устранить польскую конкуренцию с рынка перевозок на Украину.

Именно поэтому польские владельцы транспортных компаний из Подкарпатского и Любельского регионов создали Замойский протестный комитет. Они намерены бороться за свои права против недобросовестной украинской конкуренции.

«Мы перейдем к более радикальным решениям – мы полностью заблокируем границу. Если мы перекроем поток топлива украинцам, то, возможно, кто-то наконец заинтересуется этим вопросом», – сказал Роберт Градус, один из владельцев транспортных компаний, участвующих в работе комитета.

Получается, что даже по самым простым вопросам, таким как соблюдение заключенных соглашений, у Киева нет желания идти на компромисс с Варшавой. И это лишь один из многих предстоящих польско-украинских экономических конфликтов.