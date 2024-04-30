Польские военные игры на Украине закончатся ядерным ответом России

Ввод кадровых военных европейских государств на территорию Украины будет означать, что России придется воевать с НАТО, какие бы сейчас заявления не звучали со стороны Запада. В конечном итоге это приведет к тому, что стороны могут обменяться ядерными ударами.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил военный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно «Foreign Affairs» опубликовало статью, в которой подводила анализ такой ситуации, и автор там настаивает на том, что Европа должна воевать на Украине самостоятельно, своими вооруженными силами, обязательно должна воевать, но не в рамках НАТО. Вот, «мы, поляки, воюем с русскими, но это не НАТО». Ну кто поддерживает такую идею? В первую очередь, страны Прибалтики, которые могут выставить по одному батальону и до свидания, у них больше сил нет ни на что. Польша – очень сильная военная держава, которая действительно может осложнить грандиозно все планы российского командования. Французы тоже, вроде бы как объявили, что могут. На самом деле, это только начало, это разговоры досужие, но они уже идут в открытую, это не табу, тема размята, уже можно на эту тему беседовать, не опасаясь ужасов, ахов и вздохов. Значит, в ближайшем будущем мы увидим первые реальные планы по введению таких войск. Пока это риторика, но как только мы увидим эти части готовыми к вводу на территорию Украины, встанет вопрос о том, что ближайший конфликт с ними перерастет в конфликт с НАТО», – сказал эксперт.

«Как бы «Foreign Affairs» не хотело, как бы не уговаривало европейцев. Ведь там главная тема какая, с первых строчек в этой статье? Соединенные Штаты ни в коем случае не должны воевать с Россией, а Европа обязательно должна воевать с Россией силами своих армий, но не в рамках НАТО. Вот, американцы не будут. Как только это начнется, сразу же первые дни боевых действий дадут такой результат, что все правительства, которые решатся ввести туда войска, убедятся, что это война с НАТО, а не война отдельно с Польшей, отдельно с Латвией, с Литвой – нет. Это война с НАТО. А война с НАТО – это ближайший шаг к обмену ударами тактическим ядерным оружием», – заявил Ширяев.